Bozdağ’dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler! Çapsız...

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "CHP'nin içinde bulunduğu durum gerçekten acınacak bir durum. CHP'yi Kılıçdaroğlu ve ekibi acınacak hale getirdi. CHP ne yapacağını bilmiyor. Kendi içinden bir ismi belirleyip çıkaramıyor. Siz Türkiye'yi yönetmeye ehil değil misiniz?" dedi.

Bozdağ'ın açıklamaları şu şekilde: Tabi CHP'nin içinde bulunduğu durum acınacak bir durum. CHP'yi Kılıçdaroğlu ve ekibi acınacak hale getirdi. Şu anda CHP ne yapacağını bilmiyor.

Türkiye'nin yönetimine talip kendi içinde ehliyetli liyakatli ismi belirleyip Türk halkının önüne çıkaramıyor. Hala arıyor. Siz Türkiye'yi yönetmeye ehil değil misiniz? "Ben Türkiye'yi yönetmeye talibim. Ben olmuyorum ama arkadaşlarımdan falancayı yapıyorum" diye neden açıklama yapmıyor? Belli ki CHP kadrolarının içinde cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan çapınca kıratında bir isim yok.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇAPSIZ DEDİ

Şimdi ben çıkarsam diyor, halk Tayyip bey ile beni mukayese ettiğinde, Kılıçdaroğlu gibi bir çapsız mı Türkiye'yi yönetsin diye sorulacak. Eğer çekinmiyorsa kendisi "ben adayım" demesi lazım. Siyasette meydan seçim meydanıdır. Halk herkesin notunu sandıkta verir. Sayın cumhurbaşkanımıza meydan okumayı biliyor. Sayın Kılıçdaroğlu yüreğin yetiyorsa, Türkiye'nin 81 ilinin meydanları ortada. Burada bir şeyi söylemekte fayda var. CHP genel başkanı adayları kendileri konuşurken, 'bizim kafamızda net isimler var' diyor ama öte yandan 'eşim bile bilmiyor' diyor.

KILIÇDAROĞLU DA BİLMİYOR

Ben Kılıçdaroğlu'nun kafasında bir kaç isim vardır diye düşünüyordum ama CHP'nin göstereceği aday kim eminim Kılıçdaroğlu da bilmiyor. Belli ki kurye bekliyor. Onun getirdiği zarfın içerisinde bir aday ismi varsa herhalde ona da bakıp da karar verecektir.

CHP EN BÜYÜK DEĞİŞİMİ YAŞIYOR

Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde CHP de en büyük değişimi yaşamaktadır. Düşünebiliyor musunuz bir dönem CHP, merhum Erbakan hocamıza karşı yapılan 28 Şubat darbesinin motor gücüydü. Erbakan hocamız boncuk boncuk terlerken o darbeyi yapanlarla beraberdi.

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