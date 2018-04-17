Bozdağ'dan erken seçim çağrısına ilişkin açıklama

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sona erdi. Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, MHP lideri Bahçeli'nin erken genel seçim çağrısıyla ilgili gelen soruya yanıt vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin yarın saat 13.30'da toplantı yapacağını ve nihai kararın bu toplantıdan sonra verileceğini söyledi.

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantı sona erdi. Toplantı sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yaptı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararına uyarak, olağanüstü halin 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkereyi karara bağladı ve TBMM Başkanlığına gönderdi. Eğer TBMM Genel Kurulu bu tezkereyi kabul ederse olağanüstü hal 3 ay daha uzatılmış olacaktır." dedi.

Bozdağ, "Olağanüstü hal terör örgütlerine ve teröristlere karşı ilan edilmiştir ve bu süre içerisinde terör örgütlerine ve teröristlere karşı uygulanmıştır. Bundan sonra da terör örgütleriyle ve teröristlerle etkin mücadele için uygulanmaya devam edeceklerdir. Vatandaşımızın rutin hayatında bugüne kadar bir değişim olmadığı gibi bundan sonra da bir değişim olması söz konusu değildir." diye konuştu.

BAHÇELİ'NİN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına ilişkin de Bozdağ, "Yarın MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile AK Parti Lideri ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi 13.30'da bir araya gelecekler ve konuyu değerlendirecekler. Esasında bu konuya ilişkin gerekli değerlendirme ve açıklamalar, bu değerlendirmeden sonra yapılacaktır. Onun için yarın 13.30'u beklemenizi tavsiye ederim." dedi.

"TÜRKİYE EGE'DE OLDU BİTTİYE GÖZ YUMMAYACAKTIR"

Bozdağ, Ege'deki bayrak olayına ilişkin, "Ege'de bulunan adalarla ilgili ihtilaflı olan konular çok nettir. Türkiye'nin Ege'de bir oldubittiye göz yumması izin vermesini kimse Türkiye'den beklememelidir. Eğer Yunanistan öyle bir hesap yapıyorsa o hesap Ege Denizi'nin içinde batar gider." ifadelerini kaydetti.

"BİZİM DE İSTEMEDİĞİMİZ TATSIZ ŞEYLER OLABİLİR"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Ege Denizi'nde ve adalarında istenmeyen olayların yaşanmaması için Yunanistan tarafının provokatif ve saldırgan tutumlarından vazgeçmesi lazım. Aksi takdirde bizim de hiç istemediğimiz tatsız hadiseler olabilir. Bunu önlemenin yolu Yunanistan tarafının yaptığı çocuksu, provokatif hareketleri tekrarlamamasıdır. Getirdiler bayrak diktiler, Türkiye'de bu bayrağı indirdi oradan. Türkiye kendi alanlarında, sınırlarında haksız adımalr atılmasına göz yummayacaktır. Ege Denizi iyi komşuluk denizi olmalıdır. Bizim de istemediğimiz tatsız şeyler olabilir. Yunanistan bunu tekraralamamalıdır. Çocuksu davranışlara cevap veren bunun karşısında olgun davranan Türkiye'dir." ifadesini kullandı.

Bozdağ, "Yunanistan ile FETÖ konusunda iş birliğine ihtiyacımız var. Yunanistan üstüne düşeni yapmamıştır. FETÖ mensuplarının iadesi için söz verilmesine rağmen buna uyulmamıştır. Yunanistan'tan umarım uluslararası hukuka uygun davranır. İade konusunda olumlu adım atarsa bu iki ülke içinde önemli bir adım olur. Yarım Yunanistan'a karşı birşeyler yapanlar Türkiye'de olursa biz de onlara aynı usulde davranırız.'' dedi.

AB RAPORU

AB'nin raporunun tam metni açıklanmadı sanırım. Yeni yayınlandıysa bunu bilemem. Yetkilerin içeriye ilişkin yaptıkları değerlendirmeler var. AB Türkiye'ye şu ana kadar objektif olmadı.

FETÖ'de bir terör örgütüdür. Türkiye teröre karşı mücadelesine devam edecektir. Her defasına terör örgütünün Türkiye propogandaları buralarda kabul görüyor, bizim bunları kabul etmemeiz mümkün değildir. AB Komisyonu'nun bunu kabul etmesi, etmemes,i bir şey değiştirmez.

Milli Güvenlik Kurulunda alınan OHAL'in uzatılması tavsiye kararını görüşmek üzere toplanan Bakanlar Kurulunun, tavsiye kararını değerlendirdikten sonra görüşülmek üzere TBMM'ye sevk etmesi bekleniyor. AB eminim ki terörün gerçek yüzünü görecektir. Bu rapor Türkiye'yi yeterince anlamadıklarını göstermektedir. Süslü bazı laflara bizim karnımız tok, biz icraate bakıyoruz.

OHAL'in uzatılmasına ilişkin tezkere meclise sunuldu.

Bakanlar Kurulu'nda OHAL'in uzatılmasına ilişkin tavsiye kararı görüşülecek. Bakanlar Kurulu'nun Meclis'e göndereceği OHAL tezkeresinin yarın oylanması bekleniyor. Tezkerenin kabulü için 276 oy gerekiyor.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL, en son 18 Ocak'ta uzatılmıştı. OHAL'in süresi 19 Nisan'da sona eriyor. Bir kez daha uzatılması durumunda OHAL, 7'nci kez 3 aylık uzatılmış olacak. 15 Temmuz'un ikinci yıldönümüne de OHAL ile girilmiş olacak.