  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bozdağ'dan dünyaya Suriye çağrısı

Bozdağ'dan dünyaya Suriye çağrısı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Doğu Guta'daki saldırıda kimyasal silah kullanıldığının ortaya çıktığını; ancak uzmanlar tarafından konunun incelenmesi gerektiğini söyledi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-04-2018 21:47 - Güncelleme: 09-04-2018 21:47

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar kurulu gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu söyleyen Bozdağ, Suriye'nin artık hesap yapılacak bir konu olmaktan çıktığını kaydetti.

Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada Suriye'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 4 bin 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Operasyonda teröristlerin yerleştirdiği 102 mayın, 739 el yapımı patlayıcının imha edildiğini belirten Bozdağ, operasyonun başarılı biçimde devam ettiğini kaydetti.

SURİYE'DEKİ KİMYASAL SALDIRI

Doğu Guta'da yüzlerce sivilin öldürüldüğü saldırıyla ilgili de konuşan Bozdağ, kimyasal saldırıyla ilgili uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu söyledi. Bozdağ şöyle konuştu:

"Suriye, artık hesap yapılacak bir konu olmaktan çıkmıştır. Hepimizin insanlığımıza, hepimizin vicdanına sahip çıkma vaktidir.

Bize ulaşan bilgiler hem istihbarat örgütümüz üzerinden hem de elde edilen haberler, görüntüler ve fotoğraflar üzerinden baktığımızda burada kimyasal silah kullandığı çok net bir şekilde gözüküyor ancak bunun uzmanlar tarafından da elbette incelenmesi ve soruşturulması son derece önemlidir.

Son günlerde İran'dan Türkiye'ye geçen mültecilerle ilgili bir soru üzerine Bozdağ, yasadışı göçle mücadele için Iğdır'da geçici geri gönderme merkezinin oluşturulacağını açıkladı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bozdağ'dan dünyaya Suriye çağrısı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Bekir Bozdağ
BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

64. ve 65. hükümette Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ, aslen Yozgatlı. 1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğan Bekir Bozdağ'ın babasının ismi Mehmet Duran , annesinin adı ise Nuriye. Asıl mesleği avukatlık olan Bekir Bozdağ Uludağ &Uum

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro