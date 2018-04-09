Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar kurulu gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu söyleyen Bozdağ, Suriye'nin artık hesap yapılacak bir konu olmaktan çıktığını kaydetti.
Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada Suriye'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 4 bin 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Operasyonda teröristlerin yerleştirdiği 102 mayın, 739 el yapımı patlayıcının imha edildiğini belirten Bozdağ, operasyonun başarılı biçimde devam ettiğini kaydetti.
SURİYE'DEKİ KİMYASAL SALDIRI
Doğu Guta'da yüzlerce sivilin öldürüldüğü saldırıyla ilgili de konuşan Bozdağ, kimyasal saldırıyla ilgili uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu söyledi. Bozdağ şöyle konuştu:
"Suriye, artık hesap yapılacak bir konu olmaktan çıkmıştır. Hepimizin insanlığımıza, hepimizin vicdanına sahip çıkma vaktidir.
Bize ulaşan bilgiler hem istihbarat örgütümüz üzerinden hem de elde edilen haberler, görüntüler ve fotoğraflar üzerinden baktığımızda burada kimyasal silah kullandığı çok net bir şekilde gözüküyor ancak bunun uzmanlar tarafından da elbette incelenmesi ve soruşturulması son derece önemlidir.
Son günlerde İran'dan Türkiye'ye geçen mültecilerle ilgili bir soru üzerine Bozdağ, yasadışı göçle mücadele için Iğdır'da geçici geri gönderme merkezinin oluşturulacağını açıkladı.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Bozdağ'dan dünyaya Suriye çağrısı haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
64. ve 65. hükümette Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ, aslen Yozgatlı. 1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğan Bekir Bozdağ'ın babasının ismi Mehmet Duran , annesinin adı ise Nuriye. Asıl mesleği avukatlık olan Bekir Bozdağ Uludağ &UumDEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER