Bozdağ'dan dünyaya Suriye çağrısı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar kurulu gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu söyleyen Bozdağ, Suriye'nin artık hesap yapılacak bir konu olmaktan çıktığını kaydetti.

Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada Suriye'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 4 bin 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Operasyonda teröristlerin yerleştirdiği 102 mayın, 739 el yapımı patlayıcının imha edildiğini belirten Bozdağ, operasyonun başarılı biçimde devam ettiğini kaydetti.

SURİYE'DEKİ KİMYASAL SALDIRI

Doğu Guta'da yüzlerce sivilin öldürüldüğü saldırıyla ilgili de konuşan Bozdağ, kimyasal saldırıyla ilgili uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu söyledi. Bozdağ şöyle konuştu:

"Suriye, artık hesap yapılacak bir konu olmaktan çıkmıştır. Hepimizin insanlığımıza, hepimizin vicdanına sahip çıkma vaktidir.

Bize ulaşan bilgiler hem istihbarat örgütümüz üzerinden hem de elde edilen haberler, görüntüler ve fotoğraflar üzerinden baktığımızda burada kimyasal silah kullandığı çok net bir şekilde gözüküyor ancak bunun uzmanlar tarafından da elbette incelenmesi ve soruşturulması son derece önemlidir.

Son günlerde İran'dan Türkiye'ye geçen mültecilerle ilgili bir soru üzerine Bozdağ, yasadışı göçle mücadele için Iğdır'da geçici geri gönderme merkezinin oluşturulacağını açıkladı.