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Bozdağ'dan Bahçeli'ye 'andımız' cevabı

Bozdağ'dan Bahçeli'ye 'andımız' cevabı

AK Parti Milletvekili Bekir Bozdağ, 'Öğrenci Andı' konusunda kendisini eleştiren MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye cevap verdi. Bozdağ yayınladığı mesajlarda Bahçeli'ye ayrımcılık yapma vurgusu yaptı.

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Eklenme Tarihi: 20-10-2018 20:51 - Güncelleme: 20-10-2018 20:51

AK Parti Milletvekili Bekir Bozdağ, 'Öğrenci Andı' ile ilgili kendisini eleştiren MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye, "Bir hukuk tartışmasından ayrımcılık ve bölücülük çıkaranlar, bu tutumlarıyla sadece ayrımcılık ve bölücülük yapanları memnun ederler." sözleriyle yanıt verdi.

AK Parti Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Sayın Bozdağ Kürdüm, özgürüm diyebilir. Dilini tutan yoktur. Sus otur yerine diyen de yoktur. Buyursun, mizaç ve meşrebine müzahir değerlendirmesini yapsın. Türk milleti kendisini en güzel ve yüksek mevkilere taşımıştır. Ama kendisi Türk milletini düşürmeyi aklından geçirmesin. PKK'lıyım, bölücüyüm, Kürdistan için çalışırım diyen varsa cezası bellidir, sonuçlarına katlanacaktır. Uyarıyorum, Sayın Bozdağ buna çok dikkat etsin." sözlerine yanıt verdi.

İşte Bozdağ'ın, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama:

''Hayatım boyunca nice hakaretlere, nice iftiralara, nice haksız ve temelsiz suçlamalara ve nice tehditlere muhatap oldum. Ama hiç bir zaman inancımdan ve davamdan taviz vermedim.Bundan sonra da inancımdan ve davamdan taviz vermeden yoluma devam edeceğim.''

"BU TUTUM AYRIMCILIK VE BÖLÜCÜLÜK YAPANLARI MEMNUN EDER"

Bir hukuk tartışmasından ayrımcılık ve bölücülük çıkaranlar, bu tutumlarıyla sadece ayrımcılık ve bölücülük yapanları memnun ederler.

"KİMSEDEN KORKUM YOKTUR"

Aleni tehditlere de tahtında tehdit gizli uyarılara da cevabım şudur:

Bu dünyada muhafızımın daima Rabbim olduğuna inandım.

Muhafızının Allah olduğuna inananların kimseden korkusu olmadığı gibi benim de kimseden korkum yoktur.

Vekil ve muhafız olarak Allah yeter...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 20 Ekim 2018 21:52 andimiz okunacak o kadar nokta begenmeyen arabistana veya iraka deh deh

    CEVAP YAZ 4 17
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