Boyun tutulması nasıl geçer evde iyi gelecek pratik hareketler

Boyun tutulmasına ne iyi gelir, evde boyun tutulması nasıl geçer? Boyun tutulması ve ağrısı ciddiye alınması gereken bir rahatsızlıktır. Boyun tutulmasına iyi gelen egzersizler ve evde uygulayabileceğiniz tedavi yöntemleri var. Ancak boyun tutulması ağrıyla birlikte şiddetliyse boyun fıtığı ve lif yırtılmasının habercisi olabilir. Bu tip durumlarda boyun tutulmasına iyi gelen, evde uygulayacağınız yöntemler sadece geçici rahatlama sağlar.

Boyun tutulması yaşayan insanlar insanların çoğu boynunu hareket ettirmede acı çeker ve zorluk yaşarlar. Bu nedenlerden dolayı kafasını çevirmekte zorluk yaşayan kişi genellikle tüm vücudunu hareket ettirmek zorunda kalır. Boyun tutulması problemi ile karşı karşıya kaldıysanız bu problem yaklaşık bir veya 2 hafta içerisinde kendiliğinden geçebilir. Ancak tedavi edilmesi gereken bir boyun tutulması problemi ile karşı karşıya kaldıysanız bu durum baş ağrısı, omuz ağrısı veya kolunuza yayılarak ilerleyebilir.

İyi haber şu ki boyun tutulması genellikle ciddi sağlık sorunlarına işaret etmez. Ancak bununla birlikte kendiliğinden gelişebilen semptomlar gereksinimi gösterebileceğinden, ağrılar veya diğer organlarda meydana gelen tutulma ve ağrılar not alınmalı, doktora detaylı bir şekilde anlatılmalıdır.

Boyun tutulması neden olur- Kas gerilmesi: Boynunuzu uzun süre rahatsız edici bir konuma getiren herhangi bir faaliyet boynunuzdaki kasların yorulmasına ve spazm haline gelmesine neden olabilir. Örneğin konuşurken boyun ve başı eğik açıyla tutmak, bilgisayara bakarken sürekli aşağı doğru bakmak zorunda kalmak, telefonu omuz arasında sıkıştırıp konuşmak ve bu durumu sürekli hale getirmek gibi durumlar boyun tutulmasına sebebiyet verebilir.

Servikal omurga bozuklukları: Servikal omurga, boynunuzdaki tüm kemikleri, eklemleri, kasları ve sinirleri kapsar. Omurga bölgesi de servikal omurgadaki omurganın merkezinden geçer.

Servikal omurganın bu bölümlerinden herhangi biri veya birleşimi zamanla yıpranabilir veya yaralanabilir, boyun sertliği, ağrı ve /veya olası nörolojik sorunlara neden olabilir.

Genellikle ortaya çıkan bazı servikal omurga bozuklukları şu şekilde sıralanabilir;

1- Omurilik daralması

2- Servikal disk sorunları( boyun fıtığı)

Boyunda 7 adet omurga mevcuttur. Bu omurgaların arasında disk denilen yastıkcıklar ağırlığın eşit olarak dağılmasını ve omurga dinamiğini sağlar. Bu yapının çeşitli nedenlere bağlı olarak yırtılması sonucunda diskin omurilik kanalı ve sinir kökü kanalına girmesiyle boyun fıtığı oluşur.

Bu koşullar, nitelikli bir sağlık uzmanı tarafından teşhis ve tedavi edilmelidir. Belirtilerinizin hafif olduğunu düşünüyorsanız bile, doğru egzersiz programı birçok servikal omurga probleminin zamanla daha da kötüye gitmesine engel olabilirsiniz.

Enfeksiyon: Boyun tutulması bazı durumlarda bir enfeksiyonun da belirtisi olabilir. Ancak enfeksiyonun neden olduğu boyun tutulmasında mide bulantısı, ateş ve kusma gibi belirtilerin kendini gösterebileceği unutulmamalıdır.

Boyun tutulması nasıl geçer: Boyun tutulmasını kendi yöntemlerinizle de tedavi edebilirsiniz. Aşağıda vermiş olduğumuz birkaç öneri ile boyun tutulması nasıl geçer sorusuna cevap bulabileceksiniz.

1- Dinlenmek

1 veya 2 gün dinlenmek, yaralı dokuların iyileşmesine yardımcı olarak kas spazmlarını hafifletmeye yardımcı olur. Örneğin yüzen birisi baş ve boyun bölgesini hareket ettirecek aktivitelerden birkaç günlüğüne de olsa kaçınmalıdır. Bununla birlikte çok fazla hareketsizlikte kasların zayıflamasına ve hareket kaybının daha çok azalmasına sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenden dolayı dinlenme süreci 2 günden fazla uzatılmamalıdır.

2- Soğuk ve sıcak ısı tedavisi

Soğuk terapi, yerel enflamasyonu azaltarak boyun tutulmasını hafifletmeye yardımcı olur. Ağrılı bir şekilde gerçekleşen boyun tutulmasında ilk 24 saat buz uygulanarak iltihaplanma azaltılabilir.

Soğuk uygulamanın dışında da boyuna uygulanan sıcak uygulama, kan akışını arttırarak boyun tutulmasını kısa süre içerisinde azaltacaktır.

Hafif bir şekilde yapılan egzersizler

Yürümek veya hafif bir şekilde yapılan egzersizler boyun tutulmasını azaltmaya yardımcı olabilir. Yürümek doğrudan boynu etkilemese bile omurga boyunca yumuşak dokulara ulaşmaya ve boyun kısmında oluşan sertleşmeyi tedavi etmeye yardımcı olur. Bu durumda boyun tutulmasının da iyileşmesini destekler.

Boyun tutulmasını tedavi eden bitkisel yöntemler

Boyun tutulmasını aynı zamanda evde bulunan malzemelerle, doğal yollardan tedavi edebilmek mümkün olabilir. Ancak size tavsiyemiz sık sık boyun tutulması problemi ile karşılaşıyorsanız eğer bir uzmana danışıp, uzmandan yardım almanız olacaktır.