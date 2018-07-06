Boyu uzatan yiyecekler neler? Bunu yiyenin boyu kısa kalır

Ergenlik döneminde hem çocukların hem anne ve babaların en büyük derdidir boy meselesi. Kimi çocuğunun boyu uzasın diye basketbola yazdırır kimi ezberden bildiği yiyeceklerle takviyede bulunur. Peki boyun uzamasını sağlayan yiyecekler neler biliyor musunuz? Bu konuda Profesör Canan Karatay'dan gelen yeni açıklama hayli dikkat çekici.
Uzun boylu olmak için protein tüketiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Canan Karatay, boyu kısaltan besin türünü de açıkladı. Bunların yanı sıra şekerin zararlarından epey bahseden Prof. Dr. Canan Karatay su içmenin ve yürümenin önemini de atlamadı.
Vücuttaki ekmeğin, şekerin ve işlenmiş tüm gıdaların kanser yaptığını belirten Canan Karatay: " “Kanser hücrelerini şeker besler. Bunlardan uzak durursak kanserden kurtuluruz. Her gün 20 dakika kendi temponuzda yürümeniz yeterli. En önemli faktörlerden biri de her gün yeterli likit almanız, yani su içmeniz çok önemli. Bütün işlenmiş karbonhidratlar ve bütün işlemiş unlar tehlikelidir. Bir de bunlarla yapılan ekmeklerin içinde çok fazla katkı maddeleri vardır” diyor.
BOYU UZATAN VE KISALTAN YİYECEKLER : Gelişim çağında olanların uzun boylu olmak için bolca protein tüketmeleri gerektiğini söyleyen Karatay, “Boyunuzun uzaması için yağ ve protein yiyeceksiniz. Karbonhidrat yedikçe kısalırsınız” şeklinde vatandaşları uyarıyor.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER