Boynu yana düştü hastalığının çaresi bulunamadı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Ayşe Ünüvar, nadir rastlanan servikal distoni hastalığı nedeniyle sürekli yana dönen başını bir eliyle tutarak yaşıyor.Hastalığının çaresi ise henüz bulunamadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan kadın, nadir rastlanan servikal distoni hastalığı nedeniyle sürekli yana dönen başını bir eliyle tutarak yaşıyor. Hastalığının hayatını çok zorlaştırdığını ve tek eliyle işlerini görmek zorunda olduğunu belirten Ünüvar, rahatsızlığın sadece yüzde 10 engelli grubuna dahil edilmesi sebebiyle engelli olarak da kabul edilmediğini söyledi. Twitter

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Antalyalı Ayşe Ünüvar baş sallama, istemsiz, süregelen, bükücü, döndürücü nitelikte kas kasılmalarıyla ortaya çıkan istem dışı tekrarlanan hareketlere neden olan, geçici ya da kalıcı anormal postürlere yol açan bir hareket bozukluğu olarak bilinen servikal distoni hastalığına çare arıyor. Twitter

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Bir yıl önce fabrikada çalışırken rahatsızlığın etkilerini hissetmeye başladığını ve bir süre sonra başının sürekli döndüğü için işini yapamaz olduğunu söyleyen Ayşe Ünüvar, "Antalya'da özel bir hastaneye gittim, burada servikal distoni rahatsızlığı teşhisi konuldu. 3 ayda bir 3 kez beyin botoksu yapıldı. En son geçen hafta yaptırdım, devam edeceğim. Botoks kasılmaları gevşetip biraz ağrılarımı dindiriyor ancak tedavi etkisi yok.

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