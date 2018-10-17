Boyner'de neler oluyor? Online alışverişte müşteriler isyanda

Boyner Holding'in alışveriş sitesinde son dönemde şikayetler birbiri ardına geliyor. Tüketiciler, sipariş verdikleri ürünlerle ilgili sayısız sorunlarla karşılaşıyor. Stokta olmayan ürünler için sipariş alan firma, daha sonra tahsil edilen ücreti taksitle geri iade ediyor.

Sayısız kez aranmasına rağmen yetkililer kendilerine en kısa sürde dönüş yapılacağını söylemelerine rağmen aranmadıklarını belirten kullanıcılar, paralarını geri almada büyük sıkıntı çektiklerini söylediler.

Ürünlerin tedarik sürecindeki uzama bir diğer şikayet konusu. Şikayetvar.com'a ve İnternethaber'i arayan üyeler, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor. Şikayetvar.com'a Boyner'e yönelik şikalet sayısındaki artış dikkat çekti.