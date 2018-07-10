Böylesinin eşi benzeri yok Rahmi Koç'un evine bakın!

Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi Koç'un, New York'ta bulunan dairesini, kayıpla satışa çıkaracağı iddia edildi. Ancak evin değerindeki kayıp değil, evin kendisi daha çok dudak uçuklattı. İşte Rahmi Koç'un o evi.

Böylesinin eşi benzeri yok Rahmi Koç'un evine bakın!

Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi Koç'un, New York'ta bulunan dairesini, kayıpla satışa çıkaracağı iddia edildi. Ancak evin değerindeki kayıp değil, evin kendisi daha çok dudak uçuklattı. İşte Rahmi Koç'un o evi.

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Böylesinin eşi benzeri yok Rahmi Koç'un evine bakın!

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre New York’un en pahalı caddesi 57’th Street üzerindeki 96 katlı residansın 35’inci katındaki dairenin satış fiyatı dudak uçuklatıyor. Rahmi Koç, üç yatak odası ve 3.5 banyosu bulunan 400 metre kare dairesi için 15.9 milyon dolar istiyor.



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Böylesinin eşi benzeri yok Rahmi Koç'un evine bakın!

ABD’nin ünlü emlak firmalarından Douglas Elliman şirketi tarafından satış listesine konulan dairenin aylık vergisi 7,136 dolar, aylık zorunlu apartman gideri ise 8,331 dolar. Koç’un satışa çıkardığı daire Manhattan adasına tepeden bakan milyarderlerin yaşadığı gökdelenden satılan ilk daire olmuştu.



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Böylesinin eşi benzeri yok Rahmi Koç'un evine bakın!

Koç Holding’in Kuzey Amerika Yatırım Koordinatörü İbrahim Güldiken tarafından satışa konulan daire, New York belediye kayıtlarına göre Ocak 2016’da 18 milyon dolara satılmıştı. ABD’nin 436 metre ile en yüksek residans binası olan “432 Park Avenue” isimli binada



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