Böylesi görülmedi!Yılanın üzerine bakın ne yapıştı

Avustralya'nın Queensland eyaletinde bir hayvanat bahçesinde 500'den fazla bir canlı hasta bir piton yılanı üzerine yapıştı. Hayvanat bahçesi görevlileri ilk başlarda ne olduğunu anlayamadıkları canlıların görünce şoke oldular. Küçük canlılardan arındırılan hasta yılanın iyileşme süreci zaman alacak. Peki yılanın üzerine yapışan o canlılar nedir? İşte cevabı...

Avustralya'nın Queensland eyaletinde bir yılanın üzerine 500'den fazla kene yapıştı. Hasta piton yılanı üzerine yapışan kenelerden kurtarıldı. Kenelerinden arındırılan yılanın iyileşmesinin ise zaman alacağı açıklandı.