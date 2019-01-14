Böylesi görülmedi!Önce çatıda seviştiler daha sonra bakın ne yaptılar

Arjantin, gündüz vaktinde bir binanın çatısında cinsel ilişkiye giren çifti konuşuyor. Olay önceki gün Arjantin’in başkenti Buenos Aires’in popüler bölgelerinden Monserrat’ta yaşandı. Bu bölgede bulunan bir binanın çatısına çıkan bir kadın ile bir erkek burada sevişmeye başladı. Çiftin daha sonra yaptıkları hareket ise olay oldu.





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