Böylesi görülmedi! Şampuan şişelerine kamera yerleştirip kadınların...

YENİ ZELANDA'da düzenlenen bir operasyonda polis, bir konukevi sahibinin, şampuan şişelerine yerleştirdiği kameralarla Aralık 2017 ile Şubat 2018 arasında çektiği, gizli kamera görüntülerine ulaştı.

YENİ ZELANDA'da yaşanan olay, hayrete düşüren cinsten. Kuzey Adası'nda bir konukevi sahibinin, şampuan şişelerine gizlediği kameralarla, 210 kişiyi kayda aldığı ve bu 210 kişisen 34'ünün kadın olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis, Aralık 2017 ile Şubat 2018 arasında çekilmiş toplam 210 gizli kayda ulaştı.



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BBC'nin haberine göre, Kuzey Adası'nda yaşanan olay, polisin operasyonuyla ortaya çıktı. Çoğu 30 yaşından genç onlarca kadın, zanlının konuk evi olarak işlettiği odalarda kalırken, duşa bir kamera yerleştirildiğinden habersizdi. Şampuan şişelerine yerleştirilen kamera, uzaktan kumanda edilebiliyor, zanlı böylece kadınların omuz ve dizleri arasını kayda alıyordu. Bazı videolarda kadınların yüzleri de görüntüye giriyordu.



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Gece olduğunda şampuan şişelerinden kamerayı çıkartan zanlı, cihazdaki görüntüleri de bilgisayarına yüklüyordu. Bu görüntüleri daha sonra bir porno sitesinde paylaşan adam, takipçilerden yeni videolar koyması için destek mesajları bile istedi. Twitter

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