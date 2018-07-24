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Böylesi görülmedi: Kiralık gaspçının korkunç planı!

Böylesi görülmedi: Kiralık gaspçının korkunç planı!

İSTANBUL Şişli’de, bankadan yüklü miktarda para çekecek olan reklamcı E.Y. herhangi bir aksilik olmasın diye arkadaşlarından yardım istedi. Yardım istediği arkadaşları bir gaspçı kiralayarak E.Y.'yi soyma planı yaptı. Tutulan gaspçı planın dışına çıkarak planı yapanlardan Y.A. ile parayı çeken E.Y.'yi vurarak 500 bin TL ile kayıplara karıştı.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 20:31 - Güncelleme: 24-07-2018 20:36

İddiaya göre, İstanbul Şişli'de reklamcılık yapan E.Y., yanında 500 bin TL'lik çeki olduğunu, bankadan parayı çekeceğini söyleyerek, parayı aldıktan sonra herhangi bir aksilik olmaması için arkadaşlarından yardım istedi. E.Y.'nin arkadaşları, bu isteğin hemen ardından bir araya gelerek bir plan yaptı. E.Y.'nin arkadaşları O.Ö., Ö.G. ve Y.A., bir gaspçı kiraladı. Gaspçıya paranın çekileceği banka ve güzergah bilgileri verildi.

E.Y., her şeyden habersiz gasp planının içindeki Y.A.'yı yanına alarak PERPA Ticaret Merkezinin yanındaki banka şubesine gitti. Bankadan parayı poşet içinde aldı ve dışarı çıkarak otomobile bindi. İddiaya göre, planın içindeki Ö.G., gaspçıyı motosikletle yol güzergahına getirdi. Kask takan gaspçı, otomobilin önünü kesti ve peş peşe ateş etmeye başladı. Aracın içindeki E.Y. göğsünden, Y.A. da başından hafif yaralandı. Araçtan 500 bin TL'yi alan gaspçı kayıplara karışırken, Y.A. hastanedeki tedavisinin ardından ifade için Asayiş Şube Gasp Büro Amirliğine götürüldü. 

YOĞUN BAKIMDA

E.Y., hastanede yoğun bakımda tedavi olurken, polisin dikkatini koridorda sürekli telefonla görüşen bir kişi çekti. E.Y.'yi tanıdığı belirlenen ve şüpheli hareketlerde bulunan O.Ö. gözaltına alındı. O.Ö. ve Y.A.'nın sorgusunda bütün plan ortaya çıkarıldı. Polis, gaspçıyı olay yerine bırakan Ö.G.'yi de gözaltına aldı.

Emniyette sorguya alınan Y.A.'nın, gaspçıya yönelik, "Bunu bize nasıl yaptı anlamıyorum" dediği öne sürülürken, O.Ö.'nun ifadesinde “Biz Ö.G'ye, ateş eden kişiyi sadece verdiğimiz adrese motorla götür dedik. O da götürmüş sonra oradan ayrılmış. Daha sonra iki arkadaşımızı da vurup kaçmış” dediği öne sürüldü. 

Aranan gaspçının 2011 yılında polise el bombalı saldırı düzenlediği ortaya çıktı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (Çetin Aydın - Hürriyet)

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