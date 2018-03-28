Böylesi görülmedi! Burcu ödül karşılığı iş istedi

En çok reklam filminde oynayan, tanıtım yüzü olan ve lansmanlara ev sahipliği yaparak para kazanan Burcu Esmersoy yılın bombasını patlattı. Kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün en iyilerini ödüllendiren ACE of M.I.C.E. Awards'da ünlü sunucu Esmersoy En İyi Davet Etkinliği ödülünü verdi. Esmersoy, ödülü takdim etmeden önce “Eminim salonun yarısıyla birlikte çalıştık. Çalışmadıklarımızla da en kısa zamanda çalışmayı umut ediyorum” dedi.

Burcu'nun 'iş istiyor' diye yorumlanan bu cümlesini duyanlar 'Kazandığı paralar yetmedi, halen daha reklam projesi kapma peşinde' diye dedikodu yaptı. Öte yandan Burcu Esmersoy'un derin sırt dekolteli elbisesi ve düzgün fiziği geceye damga vuran diğer detaylardan birisi oldu. Gecedeki eğlenceli hali dikkatlerden kaçmayan Burcu Esmersoy'un kahkahaları objektiflere böyle yansıdı.