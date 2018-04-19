Böylesi görülmedi ağız burun değil Kendall Jenner göğüs uçlarından

Dünyanın estetik trendleri her geçen gün değişiyor. Ancak çok hayırlı bir noktaya doğru gitmiyor. Şimdilerde ki estetik furyası Kendall Jenner'ın göğüs uçları. Evet yanlış duymadınız, estetik cerrahisinde yeni moda Kendall Jenner'ın göğüs uçları.

Böylesi görülmedi ağız burun değil Kendall Jenner göğüs uçlarından

Dünyanın estetik trendleri her geçen gün değişiyor. Ancak çok hayırlı bir noktaya doğru gitmiyor. Şimdilerde ki estetik furyası Kendall Jenner'ın göğüs uçları. Evet yanlış duymadınız, estetik cerrahisinde yeni moda Kendall Jenner'ın göğüs uçları. Yeni estetik ameliyat trendlerinin takip edilmesiyle işlerinin daha iyiye gittiğini söyleyen estetik uzmanları, müşterileri arasında daha belirgin meme uçlarının popüler hale geldiğini ve müşterilerinin Viktoria’s Secret mankeni Kendall Jenner’ın meme uçlarından yaptırmak istediğini söylüyor.

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Böylesi görülmedi ağız burun değil Kendall Jenner göğüs uçlarından

ABD’nin New York kentinden estetik cerrah ve meme ameliyatı üzerinde uzman Norman Rowe, estetik ameliyatın giderek daha popüler hale geldiğini belirterek, en popüler ameliyatlardan birinin meme ucu ameliyatı olduğunu ifade etti.

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Böylesi görülmedi ağız burun değil Kendall Jenner göğüs uçlarından

New York Post’a konuşan estetik cerrah Rowe “Son zamanlarda belirgin göğüs uçları çok popüler oldu ve trend halini aldı. Birçok hasta göğüs uçlarında çıkıntılı bir görüntü istiyor” dedi.

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Böylesi görülmedi ağız burun değil Kendall Jenner göğüs uçlarından

Rowe, hastalarının ameliyat taleplerinde vücut hatlarını öne çıkaran giysiler giyen ünlülerden ilham aldığını ve bunlardan birinin sık sık ‘seksi ve kadınsı’ göğüs uçlarının görülebileceği giysiler giyen Kendall Jenner olduğunu ifade etti.

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