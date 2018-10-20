Böylesi daha önce görülmedi! Dünya bu röportajı konuşuyor

Brezilya Kupası finali rövanşında Corinthians ile deplasmanda karşı karşıya gelen Cruzeiro, rakibini 2-1’lik skorla mağlup ederek kupanın sahibi oldu.



Sahasında oynadığı ilk karşılaşmadan da 1-0 galip ayrılan Cruzeiro, art arda ikinci, toplamda ise altıncı defa kupanın sahibi oldu.

TABURENİN ÜZERİNE ÇIKTI

Maç sonrası ise ilginç görüntülere sahne oldu. Yayıncı kuruluşun kadın muhabiri maçın adamı seçilen Dede ile röportaj yapmak için taburenin üzerine çıktı.



BU GÖRÜNTÜ ÇOK KONUŞULDU

Dede ile röportaj yapmak için taburenin üzerine çıkan genç muhabirin ilginç görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu.