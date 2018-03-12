Böyle yola çıktı: 81 metre uzunluğunda 2 bin ton!

İSTANBUL Karaköy’de 2008 yılında batan Karaköy iskelesinin yerine yapılan yeni iskele, Tuzla’daki tersaneden römorkörler eşliğinde yola çıktı. Yaklaşık 2 bin ton ağırlığındaki iskele, Haliç Tersanesi’ndeki son işlemlerin ardından hizmete başlayacak.

Böyle yola çıktı: 81 metre uzunluğunda 2 bin ton!

Şiddetli lodosta batan Karaköy İskelesinin yerine yapılan 81 metre uzunluğundaki akıllı yüzer iskele Tuzla’dan yola çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, inşa edilen iskele bugün Tuzla'dan yola çıktı. Deniz üzerinde yüzer olarak tasarlanan iskele 81 metre boyunda, 27.6 metre eninde. 3.5 metre yüksekliği bulunan yeni yüzer iskelenin ana güverteden çatıya olan yüksekliği 7.5 metre. Yaklaşık 2 bin ton ağırlığındaki iskele, toplamda 2 bin 236 metrekarelik bir alanı kapsıyor.

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Böyle yola çıktı: 81 metre uzunluğunda 2 bin ton!

Şiddetli lodosun etkisi ile 2008 yılında batan Karaköy iskelesinin yerine konulacak yüzer iskele tamamlanarak, Tuzla’daki tersaneden yola çıktı. Yaklaşık 2 bin ton ağırlığındaki iskele, römorkörler eşliğinde limandan çıkarıldı.

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Böyle yola çıktı: 81 metre uzunluğunda 2 bin ton!

Gecenin ilerleyen saatlerinde Haliç Tersanesi’ne çekilecek iskele, buradaki son işlemlerin ardından hizmet vermeye başlayacak. İskele teknik özellikleri itibari ile 2 bin 236 metrekarelik alandan oluşurken, 2 bin ton ağırlığında bulunuyor.

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Böyle yola çıktı: 81 metre uzunluğunda 2 bin ton!

İskele hizmet vermeye başladığında sancak ve deniz tarafındaki alınlık bölümünden aynı anda üç vapur yanaşarak yolcu indirip bindirebilecek. Çelik konstrüksiyon olarak inşa edilen iskelenin sahip olduğu çok amaçlı salon ve sosyal donatı alanları ve engelli erişimiyle Karaköy üzerinden deniz ulaşımının daha rahat kullanılması amaçlanıyor.

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