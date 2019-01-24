Böyle vahşet görülmedi! Adamın cinsel organını kesti sonra bakın ne yaptı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yaşanana olayda Marina Becanovic isimli 34 yaşındaki kadın 64 yaşındaki, ona üç yıldır seks köleliği yapan Petar Petrovic'i döverek öldürdüğü iddia edildi. Adamın yaklaşık üç yıldır kadın tarafından cinsel saldırılara maruz kaldığı diğer iddialar arasında. Cani kadın adamı döverek öldürdü ve cinsel organını kesip bakın ne yaptı.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamarda adamın yaklaşık üç yıldır kadın tarafından işkenceye maruz kaldığı söylendi. Üzerinde sigara söndürmeden, bıçakla yaralamaya kadar uzayan işkence listesi adamın dayakla öldürülmesiyle son buldu.
CANİ KADIN ADAMI SEKS KÖLESİ YAPTI Cinayetin ardından adamı baltayla parçalara ayıran kadın, adamın penis ve testislerini yanan sobaya attı.
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