Böyle vahşet görülmedi! Adamın cinsel organını kesti sonra bakın ne yaptı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yaşanana olayda Marina Becanovic isimli 34 yaşındaki kadın 64 yaşındaki, ona üç yıldır seks köleliği yapan Petar Petrovic'i döverek öldürdüğü iddia edildi. Adamın yaklaşık üç yıldır kadın tarafından cinsel saldırılara maruz kaldığı diğer iddialar arasında. Cani kadın adamı döverek öldürdü ve cinsel organını kesip bakın ne yaptı.

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