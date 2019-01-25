Böyle takı görülmedi! Tam 10 metre dola dola bitmedi

Bursa’da gerçekleştirilen düğünde damada takılan ilginç takı görenleri şaşırttı. Dünya evine giren Kayahan-Nezahat Sel çiftinin takı merasiminde 12 kişinin taşıdığı takı 10 metreyi geçti.

Böyle takı görülmedi! Tam 10 metre dola dola bitmedi

Bursa’da gerçekleştirilen düğünde damada takılan ilginç takı görenleri şaşırttı. Dünya evine giren Kayahan-Nezahat Sel çiftinin takı merasiminde 12 kişinin taşıdığı takı 10 metreyi geçti. Sürpriz takıyı damadın iş arkadaşları hazırladı. Bursa’da gerçekleştirilen ilginç düğünde damada tam 10 metrelik para takıldı, geline ise merdane hediye edildi.

15
Böyle takı görülmedi! Tam 10 metre dola dola bitmedi

Bir yıl önce tanışan ve evlilik kararı alan Kayahan-Nezahat Sel çiftinin düğün töreninde, damadın arkadaşlarının takı için hazırladıkları sürpriz, salonda bulunan misafirleri şaşkına çevirdi. Özel bir şirkette satış temsilcisi olarak çalışan damat Kayahan Sel'in (27) iş arkadaşlarının hazırladığı takı sürprizi, düğüne katılan yaklaşık bin 500 kişi tarafından şaşkınla karşılandı.

25
Böyle takı görülmedi! Tam 10 metre dola dola bitmedi

Damadın iş arkadaşlarının, takı olarak 5 liralık banknotlardan hazırladıkları 10 metrelik ‘takı’ şeridini 12 kişi zor taşıdı. Damadı tek tek öperek tebrik eden iş arkadaşları, özenle hazırladıkları para şeridini boynuna doladı. Ayrıca, takı esnasında Almanya’dan gelen gelin Nezahat Sel’e (23) de merdane hediye edilmesi eğlenceli anlara sebep oldu.

35
Böyle takı görülmedi! Tam 10 metre dola dola bitmedi

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro