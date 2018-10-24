Böyle soygun görülmedi ! Büyük sözü dinlediler ama...

BELÇİKA'da bir elektronik sigara dükkanını soymaya çalışan 6 soyguncu ilginç bir hikayenin kahramanları oldu. Erken saatlerde dükkana giren hırsızlar kasadaki parayı çalmak istedi.

DÜKKAN SAHİBİ SOĞUK KANLI DAVRANDI

Ancak, dükkan sahibi hırsızlara 'kasada fazla para olmadığını ama gün sonunda para olunca gelebilecekleri' cevabını verdi. Bunun üzerine hırsızlar dükkandan ayrılırken mekan sahibi hemen polislere haber verdi.

POLİSİ GÖRÜNCE ŞOK OLDULAR

Dükkan sahibinin sözünü dinleyip akşam yeniden gelen soyguncular kendilerini bekleyen polislerle karşılaştı. Biri 18 yaşından küçük altı acemi soyguncu polis tarafından gözaltına alındı.