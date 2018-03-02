Böyle skandal görülmedi yanlış hastanın beynini açtılar

Her gün hatalı bir tıbbi operasyon haberine tanık oluyoruz. Ama bu onlardan farklı ve çok çok daha daha tehlikeli. Çünkü korkunç bir yanlışlık sonucu yanlış bir hastanın beyni açıldı. Bir film senaryosu gibi ama gerçek. BBC'nin haberine göre yaşanan olay ülkede büyük bir olay yarattı.