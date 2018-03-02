Böyle skandal görülmedi yanlış hastanın beynini açtılar

Her gün hatalı bir tıbbi operasyon haberine tanık oluyoruz. Ama bu onlardan farklı ve çok çok daha daha tehlikeli. Çünkü korkunç bir yanlışlık sonucu yanlış bir hastanın beyni açıldı. Bir film senaryosu gibi ama gerçek. BBC'nin haberine göre yaşanan olay ülkede büyük bir olay yarattı.
Kenya gazetesi Daily Nation'un haberine göre geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen olayda Kenyatta Hastanesi'ne sedyeyle bilinci kapalı iki hasta getirildi. Birinin beynindeki pıhtı nedeniyle ameliyat edilmesi diğerinin ise tıpta "kapalı baş yarası" denilen kafada travma nedeniyle oluşan şişlik sebebiyle hemşire tarafından görülmesi gerekiyordu.
Fakat korkunç bir hata oldu ve ameliyathaneye yanlış kişi getirilip beyin ameliyatı için kafatası açıldı. Doktorlar, hatayı "ameliyata başladıktan saatler sonra, beyinde pıhtı olmadığını görünce anladı". Yanlış kişinin kafatasını açmışlardı.
Gazete hatanın, hastaların isimlerinin yazılı olduğu künyelerin karıştırılması sonucu meydana geldiğini yazdı. Kenyatta Hastanesi hatadan dolayı derin üzüntü duyulduğunu, doktorun da açığa alındığını açıkladı. Fakat meslektaşlarının doktorun açığa alınmasına isyan ettiği ve hastaların künyesini karıştıran personelin açığa alınması gerektiğini söyledikleri bildiriliyor.
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