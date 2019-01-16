Böyle Şeytan görülmedi sevimli Şeytan İspanyol halkını çileden çıkardı

TEŞEKKÜR HEYKELİYDİ

Heykeltraş José Antonio Abella ise "İnsanların Sovovialı çocuklara okullarda öğretilen bir halk söylencesi için yapılan bir heykele böylesine karşı çıkması inanılmaz." dedi. Doktorluk yaptıktan sonra emekli olunca heykel yapmaya başlayan Abella ayrıca "Segovia'yi seviyorum. 30 yıl burada yaşadım ve bu heykeli sonradan seçtiğim memleketim olduğundan Segovia'ya teşekkür etmek için yaptım. Para falan da almadım." diye konuştu