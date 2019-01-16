Böyle Şeytan görülmedi sevimli Şeytan İspanyol halkını çileden çıkardı

İSPANYA'daki Şeytan heykeli halkın tepkisine neden oldu. Heykeli fazla sevimli bulan ve Şeytan'ın yüceltildiğini ifade eden binlerce vatandaş dilekçe vererek heykelin yapımının durdurulmasını istedi.

Böyle Şeytan görülmedi sevimli Şeytan İspanyol halkını çileden çıkardı

Bronz heykel, şeytanın kentin ünlü bir köprüsünü inşa etmesi için nasıl kandırıldığını anlatan yerel bir efsaneye atıfla yapıldı. Ancak kent sakinleri, gülen ve akıllı telefonuyla selfie çeken şeytanın fazla dost canlısı göründüğünü söylüyor.

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Böyle Şeytan görülmedi sevimli Şeytan İspanyol halkını çileden çıkardı

Heykeli yapan sanatçı BBC'ye yaptığı açıklamada, çalışmasına yöneltilen yoğun eleştirilerin kendisini şaşırttığını anlattı. Şikayetler üzerine bir hakim, heykelin Hristiyanları incitip incitmediğine bakarken heykelin yapımının durdurulmasını istedi. Dilekçede ayrıca, şeytanın "itici ve adi" gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

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Böyle Şeytan görülmedi sevimli Şeytan İspanyol halkını çileden çıkardı

TEŞEKKÜR HEYKELİYDİ
Heykeltraş José Antonio Abella ise "İnsanların Sovovialı çocuklara okullarda öğretilen bir halk söylencesi için yapılan bir heykele böylesine karşı çıkması inanılmaz." dedi. Doktorluk yaptıktan sonra emekli olunca heykel yapmaya başlayan Abella ayrıca "Segovia'yi seviyorum. 30 yıl burada yaşadım ve bu heykeli sonradan seçtiğim memleketim olduğundan Segovia'ya teşekkür etmek için yaptım. Para falan da almadım." diye konuştu

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Böyle Şeytan görülmedi sevimli Şeytan İspanyol halkını çileden çıkardı

Belediye Meclisi üyesi Claudia de Santos da heykele gösterilen tepkiyi hoş karşılamadıığnı belirti. El Pais gazetesine konuşan Santos, heykelin planlandığı gibi yapılması için elinden geleni yapacağını vurguladı.

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