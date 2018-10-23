Böyle rezillik görülmedi! Kadın polislere bekaret testi dünyayı ayağa kaldırdı

Endonezya'nın polis olmak isteyen kadınlara yönelik uyguladığı bekaret testi dünyayı ayağa kaldırdı. İnsan Hakları İzleme bu çirkin uygulamanın insan haklarına aykırı olduğunu vurgulayarak kaldırılmasını talep ediyor.

Amerikan Newsweek dergisinin ABC News'ten aktardıklarına göre; Endonezya'daki "bekaret testi" uygulamasının kaldırılması için uluslararası taleplerin de olduğu; kadın polis adaylarına, "iki parmak testi" uygulandığı belirtildi. Twitter

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Dünya Sağlık Örgütü'nün 2014 yılındaki raporunda, Endonezya'daki kadın polis adaylarına yapılan bu uygulamanın bilimsel geçerliliğinin olmadığının ve insan haklarına aykırı olduğunun altını çizmişti. Twitter

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İnsan Hakları İzleme Örgütü de Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'dan söz konusu uygulamanın kaldırılmasını talep etmişti. Twitter

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