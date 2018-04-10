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Böyle rezil savunma görülmedi!

Böyle rezil savunma görülmedi!

Bankacı kız kardeşini öldüren Erhan Timuroğlu, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken mahkemede Timuroğlu’nun avukatının yaptığı savunma pes dedirtti. Timiroğlu’nun avukatı savunmasında, “Maktul arsızca, umarsızca üste çıkmaya çalışmış, alttan almamıştır. Adeta ağabeyine kendini bilerek öldürtmek suretiyle intihar etmiştir" dedi.

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Eklenme Tarihi: 10-04-2018 18:03 - Güncelleme: 10-04-2018 18:03

İSTANBUL Ataşehir'de bankası kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Erhan Timuroğlu, 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Erhan Timuroğlu ve avukatı ile oğlundan şikâyetçi olmadığını söyleyen müşteki Adem Timuroğlu katıldı.

Mahkeme Başkanı Mahmut Çelebi, karar verileceğini belirterek Erhan Timuroğlu'na son sözlerini sordu. Sanık Timuroğlu, bir diyeceğinin olmadığını söyledi. Erhan Timuroğlu'nun Avukatı Murat Ayhan Gürdoğan, müvekkili hakkında haksız tahrik indiriminin uygulanması gerektiğini belirtti. Olayın tasarlanarak değil, anlık geliştiğini savunan Avukat Gürdoğan, "Kendisinin çok düşmanı var. Tuvalete dahi silahla gidiyor" dedi.

"HİÇBİR AĞABEY BÖYLESİ BİR DURUMA MÜSAADE ETMEZ"

Ceylan Timuroğlu'nun ağabeyinin evli olan arkadaşı Bekir Teker ile birlikte yaşadığını öne süren avukat, "Maktul arsızca, umarsızca üste çıkmaya çalışmış, alttan almamıştır. Adeta ağabeyine kendini bilerek öldürtmek suretiyle intihar etmiştir" dedi. 

Kısa bir ara veren mahkeme, Erhan Timuroğlu'nu 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Sanığın sabıkalı geçmişi, kişilik özellikleri, fiilden sonraki davranışları ve yargılama sürecindeki davranışları gerekçesi ile bu cezadan herhangi bir indirime gitmeyen mahkeme, 'kanuna aykırı silah ve mermi taşıma' suçundan da sanığa 1 yıl 3 ay hapis ve 600 TL adli para cezası verdi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ İSTEDİ

Erhan Timuroğlu'nun avukatı, babası, kardeşi ve duruşmayı izlemeye gelen yakınları duruşma sonrası adliye bahçesinde basın açıklaması yaptı. Erhan Timuroğlu'nun Avukatı Murat Ayhan Gürdoğan şunları söyledi:

"Kardeşin kızı-erkeği olmaz, ben bu olaya bir kardeş cinayeti olarak bakıyorum, bir kadın cinayeti olarak bakmıyorum. Burada biz haksız tahrikin olduğunu savunuyoruz. Bu savunmalarımızı dikkate almadı, bu yönden kararın adil olmadığını düşünüyoruz. Onunla alakalı da biz gereken itiraz haklarımızı kullanacağız."

BABA "MORALİM BOZUK" DEDİ

Gürdoğan, "Sinemaya gitti diye öldürdü falan gibi bir şey yok. Hani bir replik vardır; 'Eyvah abim' derler. Böyle bir şeye hiçbir abi katlanamaz.  O da alttan almamış, aksine hakaretlerde bulununca anlık bir şey. Allah şeytana uydurmasın. Biz isterdik ki mahkemeden şu tahrik konusunu biraz dikkate alsın" dedi.

Erhan Timuroğlu'nun babası Adem Timuroğlu da "Moralim bozuk, hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Biz ağırlaştırılmış beklemiyorduk ama ağırlaştırılmış verildi. İtiraz yolu olacak" dedi.

Erhan Timuroğlu'nun kardeşi Çağlar Timuroğlu ise, "Karar bizi tatmin etmedi, ağırlaştırılmış ömür boyu beklemiyorduk. Onlar kardeştiler, can ciğerlerdi. Erhan, abim ağırlaştırılmış müebbeti hak eden bir insan değil. İkisi birbirlerini çok seviyorlardı" diye konuştu.

İDDİANAMEDEN

Ataşehir'de evde kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldürdükten 260 gün sonra yakalanan Erhan Timuroğlu hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Timuroğlu'nun, 'kız kardeşini tasarlayarak kasten öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu.

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