Böyle polislik görülmedi! Bu ülkede neredeyse suç işlenmiyor

Ülkenin suç oranının düşüklüğü sayesinde Başkent Reykjavik'te görev yapan polis memurları eşi benzeri görülmeyen fotoğraf karelerine imza atabiliyor.

Dünyanın en huzurlu ülkesi olarak gösterilen İzlanda'nın polisleri, Instagram fotoğrafları ile şaşırtıyor... Ülkenin suç oranının düşüklüğü sayesinde Başkent Reykjavik'te görev yapan polis memurları eşi benzeri görülmeyen fotoğraf karelerine imza atabiliyor... Instagram'ı aktif olarak kullanan polislerin koyduğu fotoğraflar sosyal medyanın da dikkatini çekiyor. Çünkü suç işlenmeyen bu ülkede polislik diğer ülkelere hiç benzemiyor.İşte İzlanda'daki polislerin hayatlarından eğlenceli kareler... Twitter

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Dünyanın en huzurlu ülkesi olarak gösterilen İzlanda'nın polisleri, Instagram fotoğrafları ile şaşırtıyor... Ülkenin suç oranının düşüklüğü sayesinde Başkent Reykjavik'te görev yapan polis memurları eşi benzeri görülmeyen fotoğraf karelerine imza atabiliyor... Instagram'ı aktif olarak kullanan polislerin koyduğu fotoğraflar sosyal medyanın da dikkatini çekiyor. Çünkü suç işlenmeyen bu ülkede polislik diğer ülkelere hiç benzemiyor.İşte İzlanda'daki polislerin hayatlarından eğlenceli kareler... Twitter

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2 14

Dünyanın en huzurlu ülkesi olarak gösterilen İzlanda'nın polisleri, Instagram fotoğrafları ile şaşırtıyor... Ülkenin suç oranının düşüklüğü sayesinde Başkent Reykjavik'te görev yapan polis memurları eşi benzeri görülmeyen fotoğraf karelerine imza atabiliyor... Instagram'ı aktif olarak kullanan polislerin koyduğu fotoğraflar sosyal medyanın da dikkatini çekiyor. Çünkü suç işlenmeyen bu ülkede polislik diğer ülkelere hiç benzemiyor.İşte İzlanda'daki polislerin hayatlarından eğlenceli kareler... Twitter

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