Böyle olacağını hiç düşünmemişti kandırırım dedi çok fena yakalandı

Onlar hem ünlüler hem de ellerinde her türlü imkanları var. Peki neden bunu yapıyorlar? Artık ünlü olmanın şartlarından biri sosyal medyada aktif olabilmek. Bunun için sıklıkla kullanılan mecra ise fotoğraf paylaşım platformu Instagram. Tabi Instagram'a fotoğraf koymak için kimileri kendilerin bir fotoğraf üzerinde değişiklik yapma gereği hissediyor. Bunu tabi ki ünlülerde yapıyor. Hele bir de bu düzenleme işini beceremeyip, binlerce takipçilerine yakalandıkları o anlar yok mu... İşte ünlülerin yaptıkları photoshop ile rezil oldukları o fotoğraflar. Twitter

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Onlar hem ünlüler hem de ellerinde her türlü imkanları var. Peki neden bunu yapıyorlar? Artık ünlü olmanın şartlarından biri sosyal medyada aktif olabilmek. Bunun için sıklıkla kullanılan mecra ise fotoğraf paylaşım platformu Instagram. Tabi Instagram'a fotoğraf koymak için kimileri kendilerin bir fotoğraf üzerinde değişiklik yapma gereği hissediyor. Bunu tabi ki ünlülerde yapıyor. Hele bir de bu düzenleme işini beceremeyip, binlerce takipçilerine yakalandıkları o anlar yok mu... İşte ünlülerin yaptıkları photoshop ile rezil oldukları o fotoğraflar. Twitter

Facebook

Google Plus

2 15

Onlar hem ünlüler hem de ellerinde her türlü imkanları var. Peki neden bunu yapıyorlar? Artık ünlü olmanın şartlarından biri sosyal medyada aktif olabilmek. Bunun için sıklıkla kullanılan mecra ise fotoğraf paylaşım platformu Instagram. Tabi Instagram'a fotoğraf koymak için kimileri kendilerin bir fotoğraf üzerinde değişiklik yapma gereği hissediyor. Bunu tabi ki ünlülerde yapıyor. Hele bir de bu düzenleme işini beceremeyip, binlerce takipçilerine yakalandıkları o anlar yok mu... İşte ünlülerin yaptıkları photoshop ile rezil oldukları o fotoğraflar. Twitter

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Google Plus

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