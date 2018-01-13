Böyle müttefiklik mi olur ? ABD'den skandal ziyaret!

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyetin, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD'nin üst düzey isimleriyle bir araya geldiği öne sürüldü.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Max Martin başkanlığındaki ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti dün PYD/PKK'nın sözde eşbaşkan yardımcısı Aldar Halil, Kandil'den gelen örgüt elebaşları Fevze Yusuf ve Bedran Ciya Kürt'le görüştü.

FEDERAL SİSTEM KURULACAK

Görüşmede terör örgütü mensupları, Amerikalı yetkililere Suriye'de federal sistem kurulması taleplerini iletti.

SKANDAL ZİYARET

Amerikalı heyetin Kobani'de YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin komutanı ile de bir araya geldiği belirtildi.

Habere göre heyet, Rakka Meclisi üyeleriyle de buluştu. Görüşmede harabeye dönen kentin yeniden inşaasının masaya yatırıldığı belirtiliyor.