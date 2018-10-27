Böyle miras davası görülmedi ! Dava 2 bin 500 kişiden oluşuyor

Osmanlı döneminde, Antalya'nın bugünkü Serik ilçesi Cumali Mahallesi'nde yaşayan ve padişaha yakın olan 'Ömer' ve 'Süleyman Ağa' kardeşler ile amca çocukları 'Zeynel Ağa' ve 'Arap Süleyman'ın mirasçıları, dedelerinden kaldığı öne sürülen arazilerini geri alabilmek için 70 yıldır hukuki mücadele veriyor. 7 AİLE HAK İDDİA EDİYOR Arazilerin toplamının 300 bin dönüme yakın ve milyarlarca lira değerinde olduğu belirtildi. Arap Süleyman'ın mirasçılarının haricinde, Serikli Süleyman, Hacı Veli, Tekelioğlu, Hacı Balta, Hacı Bekirzade Mehmet ve Hacı Bekiroğlu Osman olmak üzere toplam 7 mirasçı grubu hak iddia ediyor. Mirasçıların tamamının 2 bin 500'ü aşkın kişiden oluştuğu vurgulandı.

TOPLANTI KAFEDE YAPILDI

Uzun yıllardır devam eden ve Antalya'nın en değerli arazilerinin de içinde olduğu davayla ilgili, mirasçılar adına hukuki işlemleri yürüten danışmanlık firmasının yetkilileri, avukatları ve bazı mirasçılar, Muratpaşa ilçesindeki Engelsiz Kafe'de bir araya geldi. Dava konusu arazilerin bir kısmının kamulaştırıldığı, bir kısmının sahte mirasçılar tarafından alındığı, bir kısmının da geçmişte devlet tarafından dağıtıldığı iddia edildi.



