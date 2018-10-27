Böyle miras davası görülmedi ! Dava 2 bin 500 kişiden oluşuyor

OSMANLI döneminde, 1800'lü yıllarda Antalya'da yaşayan Ömer ve Süleyman Ağa kardeşler ile amca çocukları Zeynel Ağa ve Arap Süleyman'a ait olduğu öne sürülen milyarlarca lira değerindeki arazinin kendilerine ait olduğunu belirtenlerin sayısı binleri aştı.

Böyle miras davası görülmedi ! Dava 2 bin 500 kişiden oluşuyor

Osmanlı döneminde, Antalya'nın bugünkü Serik ilçesi Cumali Mahallesi'nde yaşayan ve padişaha yakın olan 'Ömer' ve 'Süleyman Ağa' kardeşler ile amca çocukları 'Zeynel Ağa' ve 'Arap Süleyman'ın mirasçıları, dedelerinden kaldığı öne sürülen arazilerini geri alabilmek için 70 yıldır hukuki mücadele veriyor.
7 AİLE HAK İDDİA EDİYOR
Arazilerin toplamının 300 bin dönüme yakın ve milyarlarca lira değerinde olduğu belirtildi. Arap Süleyman'ın mirasçılarının haricinde, Serikli Süleyman, Hacı Veli, Tekelioğlu, Hacı Balta, Hacı Bekirzade Mehmet ve Hacı Bekiroğlu Osman olmak üzere toplam 7 mirasçı grubu hak iddia ediyor. Mirasçıların tamamının 2 bin 500'ü aşkın kişiden oluştuğu vurgulandı.


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Böyle miras davası görülmedi ! Dava 2 bin 500 kişiden oluşuyor

TOPLANTI KAFEDE YAPILDI
Uzun yıllardır devam eden ve Antalya'nın en değerli arazilerinin de içinde olduğu davayla ilgili, mirasçılar adına hukuki işlemleri yürüten danışmanlık firmasının yetkilileri, avukatları ve bazı mirasçılar, Muratpaşa ilçesindeki Engelsiz Kafe'de bir araya geldi. Dava konusu arazilerin bir kısmının kamulaştırıldığı, bir kısmının sahte mirasçılar tarafından alındığı, bir kısmının da geçmişte devlet tarafından dağıtıldığı iddia edildi.

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Böyle miras davası görülmedi ! Dava 2 bin 500 kişiden oluşuyor

70 YILLIK DAVA
Arazilerle ilgili davaların yıllardır sürdüğünü kaydeden avukat Gülen Dokuzoğlu Can, mirasçıların çok kalabalık olmasından dolayı toplantıyı böyle bir mekanda yaptıklarını söyledi. Belirli aralıklarla mirasçıları topladıklarını ve dava süreci hakkında bilgi verdiklerini anlatan avukat Can, "Burada 60-70 yıldır devam eden davalar ve yeni açılan davalar söz konusu" diye konuştu. Avukat Gülen Dokuzoğlu Can ve danışmanlık firması yetkilileri daha sonra mirasçıları dinleyerek süreçle ilgili soruları cevapladı.

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Böyle miras davası görülmedi ! Dava 2 bin 500 kişiden oluşuyor

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