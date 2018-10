Böyle miras davası görülmedi ! Dava 2 bin 500 kişiden oluşuyor

70 YILLIK DAVA

Arazilerle ilgili davaların yıllardır sürdüğünü kaydeden avukat Gülen Dokuzoğlu Can, mirasçıların çok kalabalık olmasından dolayı toplantıyı böyle bir mekanda yaptıklarını söyledi. Belirli aralıklarla mirasçıları topladıklarını ve dava süreci hakkında bilgi verdiklerini anlatan avukat Can, "Burada 60-70 yıldır devam eden davalar ve yeni açılan davalar söz konusu" diye konuştu. Avukat Gülen Dokuzoğlu Can ve danışmanlık firması yetkilileri daha sonra mirasçıları dinleyerek süreçle ilgili soruları cevapladı.