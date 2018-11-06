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Böyle koca olmaz olsun eşine yaptıklarına bakın...

Böyle koca olmaz olsun eşine yaptıklarına bakın...

BAKIRKÖY'de Sezgin Selek ile Sibel Dınlamaz 15 yıllık evliydi. Sibel Dınlamaz iki kez kansere yakalanınca eşi tarafından terk edildi. Bununla da yetinmeyen vicdansız koca, eşinin üzerine bankadan kredi çektirdi. Oturdukları evi satışa çıkarıp, hasta karısını sokağa attı...

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 08:04 - Güncelleme: 06-11-2018 08:04

İSTANBUL Bakırköy'de yaşayan 46 yaşındaki Sibel Dınlamaz, Sezgin Selek ile 15 yıllık evliydi. Genç kadın 2002'de meme kanserine yakalandı. Hastalığı boyunca eşinin kendisine iddiaya göre hiçbir şekilde manevi desteği olmamıştı.

TEDAVİ SÜRECİNDE EVİ TERKETTİ... Yine iddiaya göre Sezgin Selek, eşini hastalığı ile baş başa bırakarak terk etti. Genç kadın tüm zorluklara rağmen kanserle olan mücadelesine devam ederek hastalığı atlatmayı başardı.

KANSERİ ATLATINCA EVE GERİ DÖNDÜ... Dınlamaz'ın kanseri yendiğini öğrenen iş adamı Sezgin Selek (50), eşini ikna ederek tekrar birlikte yaşamaya başladı. Bu sırada işleri kötüye giden Selek, iflas etti. Eşinin yanında duran Dınlamaz bankalara başvurarak eşi için yüklü miktarda kredi çekti ve eşinin işlerinin yoluna girmesini sağladı.

TEKRAR KANSERE YAKALANINCA... Fakat genç kadın 2008'de yeniden kansere yakalandı. İşlerini yoluna koyan Selek ise hasta eşini yeniden terk etti. Hastalığı ile mücadele eden genç kadın bankalardan gelen icra ile ikinci bir şok yaşadı.

EVİ HASTA KARISINDAN HABERSİZCE SATTI... Selek, eşinin kendisi için çektiği krediyi ödememişti. Ayrıca Selek eşinin yaşadığı evi hasta karısından gizlice satarak Sibel Dınlamaz'ı sokağa attı. Suç duyurusunda bulunan Dınlamaz'ın şikâyeti üzerine Sezgin Selek hakkında soruşturma başlatıldı.

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