Böyle kaza görülmedi! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

Hong Kong’da araç içi kamerasından kaydedilen görüntülerde, bir sürücü seyir halindeyken yaya geçidini görünce yavaşlıyor. Ancak aracın durduğunu gören kadın ise ilginç bir hareket yapıyor. Bir elinde valiz olan kadın, arabaya doğru koştuktan sonra üzerine atlayıp yere düşüyor.

Aracın kendisine çarptığı izlenimi yaratmaya çalışan kadın, başarılı olamadığını anlayınca olay yerinden uzaklaştı. Bu görüntü sosyal medyada yayılırken, Hong Kong’da bu tip sahte kazalarla dolandırıcılık yapmaya çalışanların sayısının arttığı öğrenildi.

(Türkiye merkezli olarak yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 11 site yer almaktadır. Bu siteler arasında gazeteciler, memurhaber, ekofinans, internetspor, elmaelma, haberoku, cevaplatv, haberciler, sinemakeyfi sporoku bulunuyor. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde Gündem, Siyaset, Spor, Magazin, Medya, Memur, Yaşam, Sağlık, Eğitim, Burç ve Son Dakika haberleri yer alıyor. İnternethaber.com sitesi Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı, Karahasan Sokak Numara 11'de hizmet veriyor.)