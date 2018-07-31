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Böyle hırsızlık görülmedi! Battaniyeye sarıp...

Böyle hırsızlık görülmedi! Battaniyeye sarıp...

ABD'nin Teksas eyaletinde hırsızlar, bir akvaryumdaki açık havuzdan çıkardıkları boynuzlu köpek balığını bebek kılığına sokarak pusetle kaçırmaya çalıştı!

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 16:07 - Güncelleme: 31-07-2018 16:07

Teksas San Antonio'daki bir akvaryumda, hafta sonu bir kadın ve iki erkeğin, ziyaretçilerin hayvanları besleyebildiği açık havuzdan çıkardıkları boynuzlu köpek balığını pusete koyup otoparka götürdüğü güvenlik kameralarına yansıdı.

ISLAK BATTANİYEYE SARDILAR
Hırsızların hayvanı ıslak battaniye sarıp bir kamyonete bindirdiği, içlerinden birinin kendilerini sorgulayan güvenlik görevlilerine oğullarının hasta olduğunu ve acilen ayrılması gerektiğini söyleyerek kamyonetin aranmasına izin vermediği belirtildi.

KÖPEK BALIĞI GERİ GETİRİLDİ
Köpek balığının, suç ortaklarını orada bırakıp kamyonetle otoparktan ayrılan adamın evinde dün bulunduğu ve akvaryuma geri getirildiği kaydedildi.

Hırsızlardan birinin gözaltına alındığı, diğer ikisi hakkında da adli sürecin başlatılacağı ifade edildi.

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