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Böyle hesap olmaz! Kola ve kahveye servet hesap

Böyle hesap olmaz! Kola ve kahveye servet hesap

Arkadaşının ısrarıyla bir eğlence mekanına giden İ.K.'ye, 30 bin lira hesap geldi. Kola ve kahveye gelen hesap karşısında büyük şok yaşayan İ.K. hesabı ödemek istemeyince iş yeri sahibi ve garsonlar tarafından sopayla dövüldü, boş senede imza attırıldı.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 12:56 - Güncelleme: 02-11-2018 12:56

ANKARA'da önceki gece İ.K., arkadaşı A.O.K.'nin ısrarıyla eğlence mekanına gitti. İ.K., alkol kullanmadığı için şef garson M.G.'den kola istedi. Kolanın tadını beğenmeyen İ.K., garsondan bu kez kahve istedi. Garsona kahvenin tadının da farklı olduğunu söyleyen İ.K., kola gibi kahveyi de içmedi ve hesap istedi.

Garsonun getirdiği 30 bin liralık hesabı gören İ.K., büyük şok yaşadı. Arkadaşı A.O.K. ile mekan sahibinin önceden anlaşarak kendisine tuzak kurduğunu fark eden İ.K., hesabı ödemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine şef garson, İ.K.'yi üst katta bulunan ofis bölümüne çıkardı.

DÖVÜP SENET İMZALATTILAR


Ofiste iş yeri sahibi İsmail K.'nin kardeşi H.K. ile şef garson M.G., İ.K.'den internet bankacılığı şifresini istedi. Şifreyi vermek istemeyen İ.K.'ye iş yeri çalışanları sopayla saldırdı. Sopayla dövdükleri İ.K.'den şifreyi alamayan saldırganlar, müşteriyi vücuduna elektrik vermekle tehdit etti. Bunun üzerine İ.K. şifreyi vereceğini söyledi. Ardından iş yeri sahibi 'Pala' lakaplı İsmail K.'nin zoruyla İ.K., boş senede imza attı.

İLK VUKUATLARI DEĞİLMİŞ
Eğlence mekanının üst katında gerçekleşen olayın ardından İ.K., pencereden atlayıp kaçarak polis ekiplerine ihbarda bulundu. Harekete geçen ekipler, aynı mekanda daha önce de Y.K. isimli bir vatandaştan aynı yöntemle 29 bin 400 lira gasp edildiğini, bu paranın 20 bin 600 lirasının iş yeri sahibi İsmail K.'nin oğlu A.K.'nin hesabına aktarıldığını tespit etti.

YAKALANDILAR
Gasp Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla, iş yeri sahibi İsmail K., oğlu A.K., kardeşi H.K., M.G. ve A.O.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden İsmail K., A.K., M.G. ve mağdur İ.K.'nin arkadaşı A.O.K., dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • Misafir 02 Kasım 2018 14:21 Mekana arkadasini goturen tip komisyonla calisiyor anlasilan.Bu cetenin bu ahlaksiz gibi acaba kac tane adam getirip 30 binden komisyon alan baska adami vardir.

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