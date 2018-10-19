Böyle eşler de var ! Yorulmasın diye köprü yaptı

EŞİMİN PROTEZİ VARDI Eşinin, anne babasının bakımını vefat edene kadar üstlendiğini söyleyen Çakal, “Eşimin ayağında protez vardı. Eşim yıllar boyunca merdiven inip çıkıyordu ve yoruluyordu. Ben de 2006 yılında bir inşaat ustası ile köprü projesi yaptım. Evden eve köprü yaparak eşimi rahat ettirdim." dedi.

KÖPRÜYÜ BOSTAN YAPTILAR

Anne ve babasının birkaç yıl önce vefat etmesinin ardından köprüyü adeta bahçeye çevirdiklerini ifade eden Çakal, şunları dile getirdi: "Sokağın ortasına kendi imkanlarımızla köprü yaptık. Diğer evin merdivenini iptal ettik. Misafir gelince direkt köprüden diğer eve geçiriyoruz. İki evi tek bir ev haline getirdik. Aynı zamanda köprü uzun olunca bahçeye de çevirdik. Eşimle benim günlük sebze ihtiyacımızı karşılayan bir alan olmuş oldu. Biber, domates, salata, fasulye, soğan, bamya gibi birçok sebzeyi köprü üzerinde yetiştirip tüketiyoruz."

