Böyle eşler de var ! Yorulmasın diye köprü yaptı

Çorum’da Hamza Çakal, felçli anne babasına bakan eşinin her gün merdiven inip çıkmaması için her iki ev arasına köprü inşa etti. 14 metre uzunluğunda, 3 metre yüksekliğindeki ahşap köprü görenlerin dikkatini çekiyor.

Böyle eşler de var ! Yorulmasın diye köprü yaptı

EŞİMİN PROTEZİ VARDI
Eşinin, anne babasının bakımını vefat edene kadar üstlendiğini söyleyen Çakal, “Eşimin ayağında protez vardı. Eşim yıllar boyunca merdiven inip çıkıyordu ve yoruluyordu. Ben de 2006 yılında bir inşaat ustası ile köprü projesi yaptım. Evden eve köprü yaparak eşimi rahat ettirdim." dedi.

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Böyle eşler de var ! Yorulmasın diye köprü yaptı

KÖPRÜYÜ BOSTAN YAPTILAR
Anne ve babasının birkaç yıl önce vefat etmesinin ardından köprüyü adeta bahçeye çevirdiklerini ifade eden Çakal, şunları dile getirdi: "Sokağın ortasına kendi imkanlarımızla köprü yaptık. Diğer evin merdivenini iptal ettik. Misafir gelince direkt köprüden diğer eve geçiriyoruz. İki evi tek bir ev haline getirdik. Aynı zamanda köprü uzun olunca bahçeye de çevirdik. Eşimle benim günlük sebze ihtiyacımızı karşılayan bir alan olmuş oldu. Biber, domates, salata, fasulye, soğan, bamya gibi birçok sebzeyi köprü üzerinde yetiştirip tüketiyoruz."

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Böyle eşler de var ! Yorulmasın diye köprü yaptı



GÖRENLER FOTOĞRAF ÇEKİYOR
Bacağında protez bulunduğunu aktaran Perihan Çakal ise "Eşim bana bu köprüyü yaptırdı. Biraz ilginç oldu tabii ki, mahalleden geçenler burayı görünce fotoğraflarını çekip gidiyor. Kayınvalidem ve kayınpederim vefat ettikten sonra köprüyü bahçeye çevirdim. Evin tüm sebze ihtiyacını şimdi buradan karşılıyorum." ifadesinde bulundu.

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