Böyle Diriliş sevgisi görülmedi! Her çarşamba toplanıp....

Bilecik’in Söğüt ilçesinde bir grup vatandaş, "Diriliş Ertuğrul" dizisinin yayınlandığı çarşamba akşamları buluştukları kıraathanede alp kıyafeti giyerek yeni bölümü heyecanla izliyor. 

Söğüt ilçesini de yakından anlatan Diriliş Ertuğrul’a, Söğütlüler ayrı bir önem veriyor. Çarşamba gününü sabırsızlıkla bekleyen bir grup ilçe sakini, yeni bölümün yayınlanacağı akşam alp kıyafetleriyle kıraathanede buluşuyorlar. Kıraathanede dizinin yayınlandığı esnada zaman zaman tezahüratlar yükselirken, aksiyon sahnelerinde ise büyük bir heyecan yaşanıyor. 

Söğüt’te çarşamba günleri Diriliş Ertuğrul hayranlarının buluşma noktası olan kıraathanenin işletmecisi İbrahim Karakuluç, Diriliş Ertuğrul’un Söğütlüler için eşsiz bir dizi olduğunu, bu sebeple her çarşamba günü yeni bölümden önce vatandaşlara pilav dağıttıklarını söyledi. Yeni bölümün yayınlandığı esnada kıraathanede büyük bir heyecan yaşandığını anlatan Karakuluç, “Biz burada yenilik olması için Diriliş Ertuğrul dizisini izlerken onların giydiği kıyafetleri giyerek izlemeye karar verdik. İlk başta ‘kıyafetleri kiralık olarak alalım’ diyorduk ama bu kıyafetleri kiralayan Çetin arkadaşımız ücretsiz verdi. Her çarşamba toplanıyoruz, hem pilav veriyoruz hem de bu kıyafetleri giyerek diziyi izliyoruz. Osmanlı torunları olarak kendimizle gurur duyuyoruz. Bu elbiseleri giyerek o anı yaşıyoruz. Söğütlü olarak bu diziyi yapanlara teşekkür ediyoruz. Osmanlı'yı tanıtmak için çok güzel bir dizi olmuş ve bu da bizi duygulandırıyor. Biz Osmanlı torunları olarak bu diziyi seyrederken kalplerimiz bir değil on atıyor. O anı yaşıyoruz, sanki onlar değil de biz savaşıyoruz” şeklinde konuştu.

"DİZİYİ İZLERKEN O DÖNEMİ YAŞIYORUZ"

Kostüm kiralayan ve kıraathanedeki Diriliş Ertuğrul hayranlarına çarşamba akşamlarına özel olarak ücretsiz alp kıyafetlerini temin eden Çetin İkiz ise, çarşamba akşamlarını iple çektiklerini dile getirdi. Söğüt ve Diriliş dizisinin ayrılamaz bir bütün olduğunu söyleyen İkiz, şunları kaydetti: 

“Bizler burada Diriliş Ertuğrul Çay Ocağı’nı çalıştıran İbrahim ağabeyin isteği üzerine her çarşamba akşamı diziyi izlerken böyle bir etkinlik yapıyoruz. Bizler diziyi izlerken o dönemi yaşıyoruz. Evde oturarak dizi izlemek yerine burada o anı yaşayarak izliyoruz. Bu anlamda güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu duyguyu herkesin yaşaması için elbiselerimizi her hafta farklı kişilere giydiriyoruz. Her çarşamba güzel bir katılım oluyor.”

  • Güncel 01 Nisan 2018 13:09
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