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Boydak ve Kaynak Holding davasında 6 tahliye

Boydak ve Kaynak Holding davasında 6 tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansman sağlayıp örgüt adına himmet topladıkları ve kurdukları şirketlerde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle, Boydak Holding ve Kaynak Holding eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 27'si tutuklu, 137 sanığın yargılandığı davada, 6 sanığın tahliyesine hükmedildi.

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Eklenme Tarihi: 05-01-2018 21:30 - Güncelleme: 05-01-2018 21:30

İSTANBUL 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmaya, 27 tutuklu sanık ile 17 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Duruşma sanıkların ve avukatların taleplerini alan mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Heyet, ara kararında, tutuklu sanıklar Atıf Salih Yiğit, Sefa Tenekeci, Metin Kaplan, Mete Kazaca, Sıtkı Çolakoğlu ve Ahmet Necati Uğur’un tahliyesine karar verdi. 

Diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 26 Şubat’a erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün himmet ve finansman ayağına yönelik Tuna Shopping, Yumurcak TV, Metropol Lisans, Merkür Ev Aletleri, Nil Su Arıtma (water life) firmalarını barındıran Dünya Pazarlama AŞ ile ilgili hazırlanan iddianamede, Dünya Pazarlama AŞ'nin, hür müteşebbisler tarafından serbest piyasa ekonomisi koşulları içerisinde salt ticari kar sağlamak amacıyla kurulan bir şirket olmadığı anlatılıyor.

Bu şirketin ticaret hayatında kendi stratejisi doğrultusunda örgütlenen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün organizasyonu neticesinde kurulduğu ve bu gizli organizasyon doğrultusunda varlığını sürdürdüğü ifade edilen iddianamede, 2011 ile 2016 yılları arasındaki yaklaşık 5 yıllık periyotta, Dünya Pazarlama AŞ'nin 16 bin 537 işlem sonucu 22 milyon 637 bin 404 lira havale yaptığı belirtiliyor.

'AMİRAL GEMİSİ'

Bu yasa dışı havalelerin genellikle örgütün bankacılık ve finans alanındaki 'amiral gemisi' Bank Asya üzerinden gerçekleştirildiği anlatılan iddianamede, soruşturmalarda delil olarak kullanılabilecek bu işlemlerin büyük bir kısmının yok edilmek, arşivlerin silinmek suretiyle karartılması nedeniyle tüm hesap hareketlerinin tam olarak saptandığından bahsedilemeyeceğine vurgu yapılıyor.

İddianamede, sanıklar Atıf Salih Yiğit, Fatih Avvuran, Fevzi Gürses, İbrahim Balcı, İsa Kalaycıoğlu, Nihat Özdemir, Nureddin Gonca, Necat Gonca ve Nurfan Kartal'ın, 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan 10 ile 15 yıl, 'terör örgütleri veya teröristlere fon sağlamak ve toplamak' suçundan da 5 ile 10 yıl olmak üzere toplam 15 yıldan 25'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

YÖNETİCİLER DE VAR

Aralarında eski Boydak Holding ve Kaynak Holding yöneticilerinin de bulunduğu 127 şüphelinin, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 5 ile 10 yıl, 'terör örgütleri veya teröristlere fon sağlamak ve toplamak' suçundan da 5 ile 10 yıl olmak üzere toplam 10 yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması öngörülen iddianamede, şüpheli Sedat Yetişkin'in ise 'terör örgütleri veya teröristlere fon sağlamak ve toplamak' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

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