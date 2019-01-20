Boydak ailesinden Sami Boydak altınlarla yurt dışına kaçarken yakalandı

FETÖ/PDY'ye yönelik davada tutuksuz yargılanan ve 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Boydak, umreye gitmek için Kayseri Havalimanına geldi.

3 kilo altın ve senetlerle yakalandı

Dış hatlar giden yolcu bölümündeki polis noktasında, Boydak'ın çantası ve üzerinde yapılan aramada, ağırlığı yaklaşık 3 kilo 600 gram gelen bin 59 çeyrek, 220 yarım, 138 tam, 8 gremse altın ile 40 bin liralık çek ve 200 bin liralık senet bulundu.

Gözaltına alındı

Boydak, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlemesi Hakkında Kanun'a muhalefetten gözaltına alındı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunmayan Boydak'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sami Boydak, Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak'ın oğlu. Baba Mustafa Boydak hala FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunuyor.

1 milyar lira servetim var

Bir çok şirketlerine el konulan Boydak ailesinden eski üst yöneticisi (CEO) Memduh Boydak "Sıfırlanmadan önce 1 milyar liraya yakın kişisel servetim vardı" demişti.