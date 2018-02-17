Boydak ailesinden 3 kişi adliyeye sevk edildi

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2 gün önce gözaltına alınan Sema, Ayşe ve Merve Boydak sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Boydak ailesinden 3 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından mallarına el konulan Boydak ailesinden 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İki gün önce Kayseri, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonla 7 kişi gözaltına alındı.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde (TEM) sorgulanan şüphelilerden Sema, Ayşe ve Merve Boydak, bugün Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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Boydak ailesinden 3 kişi adliyeye sevk edildi

Şüphelilerden Sami, İbrahim, Yusuf ve Mehmet Emin Boydak'ın ise ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı'nca (MASAK), şüphelilerin 17/25 Aralık sürecinde örgüt lideri Fethullah Gülen'in çağrısıyla Asya Katılım bankasının likitidesini iyileştirmek amacıyla para yatırdığı ya da hesap açtırdığının belirlendiği öne sürüldü.

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Boydak ailesinden 3 kişi adliyeye sevk edildi

BOYDAK AİLESİNDEN 4 KİŞİ HALEN TUTUKLU: Halen, kayyım heyeti tarafından yönetilen İstikbal, Bellona, Mondi gibi mobilya markalarının yer aldığı, Boyteks, Boydak Enerji gibi şirketleri bünyesinde bulunduran Boydak Holding'in Yönetim Kurulu eski Başkanı Hacı Boydak, CEO'su Memduh Boydak ve eski Yönetim Kurulu üyesi Şükrü Boydak ile eşi Aliye Boydak, tutuklu olarak yargılanıyor.

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