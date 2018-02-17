Boydak ailesinden 3 kişi adliyeye sevk edildi

BOYDAK AİLESİNDEN 4 KİŞİ HALEN TUTUKLU: Halen, kayyım heyeti tarafından yönetilen İstikbal, Bellona, Mondi gibi mobilya markalarının yer aldığı, Boyteks, Boydak Enerji gibi şirketleri bünyesinde bulunduran Boydak Holding'in Yönetim Kurulu eski Başkanı Hacı Boydak, CEO'su Memduh Boydak ve eski Yönetim Kurulu üyesi Şükrü Boydak ile eşi Aliye Boydak, tutuklu olarak yargılanıyor.

