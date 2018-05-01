Botokslu hali korkunçtu! Nurgül Yeşilçay'ın inanılmaz değişimi

Yüzüne botoks yaptırdığı için pişman olan Nurgül Yeşilçay, bu kez yüzü için köpekbalığı karaciğeri kullanarak istediği sonucu elde etti. Nurgül Yeşilçay'ın son halini görenler "İşte özlenen Nurgül" şeklinde yorum yapıyor.

Botokslu hali korkunçtu! Nurgül Yeşilçay'ın inanılmaz değişimi

İki yıl önce Paramparça dizisinde Nurgül Yeşilçay’ın göz altı halkaları ve yüzündeki lekeler 'dijital botoks'la yok edilmiş ve bu konu uzun süre magazin gündeminde konuşulmuştu. Görünen o ki Nurgül Yeşilçay, bu işlemden sadece birkaç yıl sonra gerçekten botoks yaptırma ihtiyacı hissetti. Daha genç bir görüntüye kavuşmak isteyen 41 yaşındaki Nurgül Yeşilçay pek çok ünlü oyuncunun tercih ettiği botoksu denemişti.

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Botokslu hali korkunçtu! Nurgül Yeşilçay'ın inanılmaz değişimi

Uzun süredir ekranda olmayan Nurgül Yeşilçay yakında Star TV'de başlayacak yarışma programı 'Geleceğin Starı'nda jüri üyesi olacak. Fazla kilolarından şikayet eden Nurgül Yeşilçay kamera karşısında iyi görünmek için sıkı bir diyete girerek 7 kilo verdi. Nurgül Yeşilçay 2 aydır da kick boks yapıyor. İ

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Botokslu hali korkunçtu! Nurgül Yeşilçay'ın inanılmaz değişimi

Öte yandan, yüzüne botoks yaptırdığı için pişman olan Nurgül Yeşilçay, bu kez doğal ürünlere yöneldi. Cildine herhangi bir müdahale yaptırmak istemeyen oyuncu, köpekbalığı karaciğerinden elde edilen krem kullanmaya başladı. Güzel oyuncunun son halini görenler "İşte özlenen Nurgül" şeklinde yorum yapıyor.

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Botokslu hali korkunçtu! Nurgül Yeşilçay'ın inanılmaz değişimi

Yaptığı son birkaç paylaşımda botokslu bir halde görünen Nurgül Yeşilçay son olarak İran’da çekilen ‘Güzel Cin’ adlı filmin kadrosunda yer almıştı.

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