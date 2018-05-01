Botokslu hali korkunçtu! Nurgül Yeşilçay'ın inanılmaz değişimi

İki yıl önce Paramparça dizisinde Nurgül Yeşilçay’ın göz altı halkaları ve yüzündeki lekeler 'dijital botoks'la yok edilmiş ve bu konu uzun süre magazin gündeminde konuşulmuştu. Görünen o ki Nurgül Yeşilçay, bu işlemden sadece birkaç yıl sonra gerçekten botoks yaptırma ihtiyacı hissetti. Daha genç bir görüntüye kavuşmak isteyen 41 yaşındaki Nurgül Yeşilçay pek çok ünlü oyuncunun tercih ettiği botoksu denemişti.



