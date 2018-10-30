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Botoks yaptıran kocasını dövdü '40 yaşından sonra azdın' dedi

Botoks yaptıran kocasını dövdü '40 yaşından sonra azdın' dedi

İSTANBUL'da kocasının kendisinden habersiz 'botoks' yaptırdığını gören hemşire Emine A. hakaretler yağdırarak eşini darp etti. Darp raporu alan koca, şikâyetçi oldu.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 07:50 - Güncelleme: 30-10-2018 07:50

Zeytinburnu'nda özel bir hastanede amir olarak çalışan Hasan A. (40), aynı hastanede hemşire olarak görev yapan Emine A. (33) ile evliydi. Kocasının kendisinden habersiz, botoks yaptırdığını gören Emine A., tepki gösterdi.

Tartışma sırasında genç kadın kocasını darp etti ve "40 yaşından sonra azdın." şeklinde hakaret içerikli sözler sarf etti. Hastaneden darp raporu alan Hasan A., eşinden şikâyetçi oldu.

TARTIŞMAYI DOĞRULADI
Kadının olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Emine A., yaşanan tartışmayı doğruladı. İstanbul Ailenin Korunması Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonunda genç kadın hakkında, "Eşe karşı yaralama ve hakaret" suçlarından dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (Sabah Gazetesi)

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 30 Ekim 2018 08:58 iyivgüzelde bu saatten sonra bu evlilik dikis tutmaz...

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