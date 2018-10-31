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Botaş'tan doğalgazda indirim

Botaş'tan doğalgazda indirim

Botaş elektrik üreticilere satılan doğalgazda yüzde 9 indirime gitti. Reuters'in haberine göre konut ve sanayi tüketicilere satılan doğalgazda indirim yok.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 07:51 - Güncelleme: 31-10-2018 07:51

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından yarından itibaren geçerli olmak üzere özel sektöre ait doğal gaz santrallerinin fiyatında yüzde 8,8, kojenerasyon tesislerinin kullandığı gazın fiyatında da yüzde 3,3 indirim yapıldı. 

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, döviz kurundaki düşüş BOTAŞ'ın elektrik gaz fiyatlarına yansıdı.  Buna göre, özel sektöre ait doğal gaz santrallerinin kullandığı gazın bin metreküpünün fiyatı bin 550 lira olarak belirlendi. Böylece önceki tarifeye göre fiyatta yüzde 8,8'lik düşüş sağlandı. 

Ayrıca kompozit kullanım amaçlı (kojenerasyon tesislerinin kullandığı) doğal gazın bin metreküpünün fiyatı da yüzde 3,3'lük indirimle bin 503 lira olarak tespit edildi. 

Söz konusu fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.  Konut ve sanayi tarifesinde ise fiyatlar değişmedi. 

YIL SONUNA KADAR ZAM YOK
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, 9 Ekim'de açıkladığı ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na göre yıl sonuna kadar elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacak.

SON ÜÇ AYDA ÜÇ KEZ ZAMLANDI
Doğalgaz ve elektrik fiyatları ağustos, eylül ve ekim aylarında zamlanmış, üç zammın ardından mesken için elektrik ve doğalgaz fiyatı Temmuz sonuna kıyasla toplam yüzde 30, sanayi için yüzde 48 yükselmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • firdevs 31 Ekim 2018 09:06 elektrik üreten zaten zengin olan halka oluyor

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