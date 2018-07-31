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BOTAŞ'tan doğalgaza zam! Yarından itibaren yüzde 49,5 artacak

BOTAŞ'tan doğalgaza zam! Yarından itibaren yüzde 49,5 artacak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından elektrik üretim santrallerinin kullandığı gazın fiyatına 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 49,5 zam yapıldı. Söz konusu santrallerin aldıkları gazın ödemesi de artık dolar üzerinden yapılacak.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 17:20 - Güncelleme: 31-07-2018 17:20

BOTAŞ doğalgazdan elektrik üreten santrallere fiyat artışına ilişkin yazı göndermeye başladı.

Söz konusu yazıda, doğalgazdan elektrik üreten santrallerin satın aldığı bin metreküp gazın satış fiyatının yarından itibaren bin 312 lira 20 kuruş olacağı ifade edildi.

Böylece, daha önce bin metreküpü 877,6 liradan satılan gazın fiyatında yüzde 49,5 artış oldu.

Yazıda ayrıca BOTAŞ’ın, sattığı doğalgazın ödemesini artık dolar üzerinden alacağı belirtildi. Bunun için bugün itibariyle ABD dolar kuru 4,86 lira olarak baz alındı. Sonraki ödemelerde Merkez Bankasının işlemin yapıldığı günkü dolar satış kuru baz alınacak.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Abdullah 31 Temmuz 2018 18:00 Dolar çıkarsa çıksın banane diyenlere gelsin bu zam :) Bikaç hafta sonra elektriğe de zam gelince göreceğim onları

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