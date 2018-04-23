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Bosna yargısından skandal FETÖ kararı! Vermediler...

Bosna yargısından skandal FETÖ kararı! Vermediler...

TÜRKİYE Bosna Hersek'teki FETÖ elemanlarından Hümeyra Gökçen'in iadesini istedi. Gökçe'nin iade talebinden önce sığınma başvurusu yaptığı ve "BM'ye göre FETÖ diye bir terör örgütü olmadığı" savunuldu...

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Eklenme Tarihi: 23-04-2018 17:08 - Güncelleme: 23-04-2018 17:08

ANKARA, FETÖ zanlısı olduğu gerekçesiyle iadesini istediği isimlerin iadesiyle ilgili çalışmasını sürdürürken, Bosna yargısının bir Türkiye vatandaşının bu gerekçeyle iadesini geçen ay reddettiği öğrenildi. Reuters, Bosna yargısının bir Türkiye vatandaşının FETÖ zanlısı olduğu gerekçeyle iadesini geçen ay reddettiğine dair belgelere ulaştı.

'SIĞINMA BAŞVURUSU DAHA ÖNCE YAPILDI'... Reuters'in ele geçirdiği belgeye göre Bosna'da federal temyiz mahkemesi, Hümeyra Gökçen'in iadesini reddetme kararı alırken bunu Ankara'nın teslimini talep etmesinden önce Gökçen'in sığınma başvurusu yapmış olmasına dayandırdı.

'BM'YE GÖRE FETÖ DİYE TERÖR ÖRGÜTÜ YOK'... Kararda Gökçen hakkındaki ''FETÖ terör örgütü üyesi olduğu'' suçlamalarının teyit edilemediği, çünkü Birleşmiş Milletler ya da Avrupa Konseyi kararlarında 'FETÖ' diye bir terör örgütünün yer almadığı ifade edildi.  Temyiz kararının kamuoyuna açıklanmadığı belirtildi. Mahkeme, Reuters'in bu dosyayla ilgili daha fazla ayrıntı ve başka iade talepleri olup olmadığı sorusuna yanıt vermedi.

'ANKARA, PEK ÇOK İADE TALEBİNDE BULUNDU'... Ancak meseleyle ilgili bir kaynak, Ankara'nın 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından Bosna'ya gelen daha pek çok vatandaşının iadesini talep ettiğini belirtti.  Ankara, ilgili ülkelerden FETÖ okullarının kapatılması ve okullarla bağlantı kişilerin iadesini talep ediyor.

YILDIRIM'IN ZİYARETİNDE ÇAĞRI... Bosna henüz bu okullarla ilgili henüz somut adım atmadı, ama baskılar karşısında bazı Türk öğretmenler ülkeyi terk etti. Başbakan Binali Yıldırım, geçen ayki Saraybosna ziyaretinde özellikle eğitim ve iş alemindeki FETÖ'cülere karşı daha fazla eylem çağrısı yapmıştı. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 23 Nisan 2018 17:34 Bunu kimse yemiyor!.... Hikaye Tayyip'in Gülenle para ve güç kavgasıdır.

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