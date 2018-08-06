Boşanmanın ardından Ece Sükan'dan yeni sevgiliyle ilk poz

2014'te stil danışmanı Ece Sükan'la tasarımcı Ümit Benan ABD'de evlenmişti. İkili, 1 yıl sonra yollarını ayırmıştı. Ayrılığa fazla dayanamayan çift, aşklarına yeniden fırsat verse de bu kez araya mesafeler girmişti. İşleri dolayısıyla İsviçre'de olan Ümit Benan'la İstanbul'daki Ece Sükan, yine ayrılık kararı almıştı. Ancak ünlü çift, hasrete yine dayanamadı ve üçüncü kez barışmıştı. Sükan ve Benan, barışmayı da yılbaşında Milano'da verdikleri partiyle kutlamıştı. Ancak çift, yollarını ayırmış ve bir daha görüşmeme kararı almışlardı.