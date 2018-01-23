Boşanmalarının altından ihanet çıkmıştı! Her koşulda dominanttı

25 yıllık evlilikleriyle spor camiasının parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alan Tugay-Etkin Kerimoğlu çifti birlikteliklerinin sonuna gelmişti. Galatasaray’ın ve milli takımın eski futbolcusu Tugay Kerimoğlu ve eşi Etkin Kerimoğlu, 25 yıllık evliliklerini noktalama kararı almıştı. Sosyal medya hesaplarındaki ‘Kerimoğlu’ soyadını silen ve genç kızlık soyadı ‘Ünal’ı kullanmaya başlayan Etkin Ünal, eşiyle olan tüm fotoğraflarını da silmişti. Berke ve Melissa adında iki çocukları bulunan çiftten Etkin Ünal, yaşanılan fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldıklarını dile getirmişti. 25 yıllık evli olan çift yakın bir tarihte İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada karşı karşıya gelmiş ve boşanmışlardı. Twitter

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Çocuklarına rağmen 25 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Tugay Kerimoğlu ve Etkin Ünal ayrılığının altından ihanet çıktı. Tugay Kerimoğlu ile Etkin Ünal’ın boşanma nedeni Tugay Kerimoğlu’nun genç bir kadına aşık olması. Etkin Ünal, yaşanılan fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldıklarını dile getirmişti. Twitter

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Habertürk yazarı Oray Eğin, köşesinde Etkin Ünal ve Tugay Kerimoğlu boşanmasının perde arkasına değindi. Etkin Ünal'ın bilinmese de çok etkili bir karakter olduğuna değinen Oray Eğin, futbolcu eşlerinin dünyasına da bir parça ışık tuttu.



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