Boşanmalarının altından ihanet çıkmıştı! Her koşulda dominanttı

Boşanmalarının altından ihanet çıkmıştı! Her koşulda dominanttı

25 yıllık evlilikleriyle spor camiasının parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alan Tugay-Etkin Kerimoğlu çifti birlikteliklerinin sonuna gelmişti. Galatasaray’ın ve milli takımın eski futbolcusu Tugay Kerimoğlu ve eşi Etkin Kerimoğlu, 25 yıllık evliliklerini noktalama kararı almıştı. Sosyal medya hesaplarındaki ‘Kerimoğlu’ soyadını silen ve genç kızlık soyadı ‘Ünal’ı kullanmaya başlayan Etkin Ünal, eşiyle olan tüm fotoğraflarını da silmişti. Berke ve Melissa adında iki çocukları bulunan çiftten Etkin Ünal, yaşanılan fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldıklarını dile getirmişti. 25 yıllık evli olan çift yakın bir tarihte İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada karşı karşıya gelmiş ve boşanmışlardı.

122
Boşanmalarının altından ihanet çıkmıştı! Her koşulda dominanttı

Çocuklarına rağmen 25 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Tugay Kerimoğlu ve Etkin Ünal ayrılığının altından ihanet çıktı. Tugay Kerimoğlu ile Etkin Ünal’ın boşanma nedeni Tugay Kerimoğlu’nun genç bir kadına aşık olması. Etkin Ünal, yaşanılan fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldıklarını dile getirmişti.

222
Boşanmalarının altından ihanet çıkmıştı! Her koşulda dominanttı

Habertürk yazarı Oray Eğin, köşesinde Etkin Ünal ve Tugay Kerimoğlu boşanmasının perde arkasına değindi. Etkin Ünal'ın bilinmese de çok etkili bir karakter olduğuna değinen Oray Eğin, futbolcu eşlerinin dünyasına da bir parça ışık tuttu.

İşte yazının alakalı bölümü:

322
Boşanmalarının altından ihanet çıkmıştı! Her koşulda dominanttı

SADECE BİR FUTBOLCU EŞİ DEĞİL: Futbolcu eşleri başlı başına bir klansa 90’lı yıllarda iki liderleri vardı bu adı konmamış cemaatin. Biri Işıl Reçber’di kuşkusuz. Ama gariptir, eşi futbolcu olduğu yıllarda geri planda kalmayı tercih etti, sonradansa Türkiye’nin önde gelen stil ikonlarından biri oldu.

422
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat