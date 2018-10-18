Boşanmak isteyen kadına kocasından korkunç saldırı

KARAMAN'da şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinin açtığı boşanma davasına gelen İsmail Y., duruşma çıkışı, eşi ve 2 çocuğu ile kayınvalidesine taşla saldırarak yaraladı.

Boşanmak isteyen kadına kocasından korkunç saldırı

Olay, saat 12.00 sıralarında Sakabaşı Mahallesi Adliye Sarayı yakınında meydana geldi. İsmail Y. (38), şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Hatice Y. (37), tarafından açılan boşanma davasının duruşması için adliyeye geldi. Eşi ve çocuklarının adliye geldiği, kayınpederinin kullandığı otomobili otoparkta gören İsmail Y., iddiaya göre aracın LPG tankına giden kablolarını kesti. Ardından duruşmaya katıldı.

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Boşanmak isteyen kadına kocasından korkunç saldırı

TAŞLA SALDIRDI: Duruşma çıkışında eşi Hatice Y., oğlu Emre Y.(17), kızı Kadriye Y.(15) ve kayınvalidesi Zeliha A. (65) otomobile binip evlerine dönmek üzere yola çıktı. Ancak kayınpederinin kullandığı otomobil yaklaşık 100 metre ileride durdu. Bunu fırsat bilen İsmail Y., taşla eşi, çocukları ve kayınvalidesine saldırdı. Saldırıda eşi, çocukları ve kayınvalidesi vücutlarını çeşitli yerlerinden yaralandı.

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Boşanmak isteyen kadına kocasından korkunç saldırı

HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI: Arbede sırasında İsmail Y. de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Duruşmanın ise ifadelerin ardından ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.

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Boşanmak isteyen kadına kocasından korkunç saldırı

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