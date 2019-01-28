Boşanma davasında ilginç karar aldatmayı şiddetten daha ağır buldu

Birbirleri ile şiddetli geçimsizlik yaşan çift en sonunda boşanmaya karar verdi. Eşinden şiddet gördüğünü öne süren koca 1. Aile Mahkemesi'ne gitti. Genç adamın suçlamaları arasında şiddet görme, bıçaklanma ve tehdit edilme yer aldı.

Mahkemede ifade veren davalı kadın, davacı erkeğin ise başka kadınlarla gezdiğini, bir kadınla kendisini aldattığını öne sürdü, ailesine maddi destekte bulunmadığını söyledi.

Kadının tazminat talebini de reddeden mahkeme, tarafları eşit kusurlu kabul ederek boşanmalarına karar verdi. Davalı kadın temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

KADININ LEHİNE BOZDU

Davacı erkeğin dilekçeler aşamasında yalnızca davalı kadının şiddet uyguladığı vakıasına dayandığına dikkat çekilen Yargıtay kararında, şiddet dışındaki vakıaların davalı kadına kusur olarak yüklenilmesini usul ve kanuna aykırı olduğu belirtildi.

Boşanma nedenlerini eşit kusurlu görmeyen Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği nafaka, tazminat gibi kararları kadının lehine olarak bozdu.

Karada şu ifadelere yer verildi:

Davacı erkeğin kusurlarının, eşine şiddet uygulayan davalı kadına nazaran daha ağır olduğunun kabulü gerekirken tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulü doğru olmamıştır. Kararın bozulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."