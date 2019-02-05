Boşanma aşamasındaki eşini 10 bıçak darbesiyle öldürdü

Olay, Dağçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Tolga Göçer, boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem Göçer ile sokakta karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmada Tolga Göçer, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Tolga Göçer kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Özlem Göçer, ambulansla Doç.Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Göçer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yapılan ilk incelemede Özlem Göçer'in vücudunda 10 bıçak darbesi tespit edildi.

ZANLI KOCA YAKALANDI

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Özlem Göçer'i (21) sokak ortasında 10 bıçak darbesiyle öldürdükten sonra kaçan Tolga Göçer (28), 8 saat sonra olay yerine yakın boş arazide yakalandı. Göçer'in üzerinde yapılan aramada cinayeti işlediği bıçak ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Göçer, polise verdiği ifadede "Eşimle evlendikten sonra Ankara'ya gittik. Orada evi terk edip Tavşanlı'ya döndü. Burada eşim beni başka erkeklerle aldattı. Bugün evine dönmesi için yanına gittim. Konuşurken bana küfür ederek hakaretlerde bulununca nasıl oldu anlamadım ve onu birçok kez bıçakladım" dediği öğrenildi.