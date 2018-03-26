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Boşanırken bakın nasıl mal kaçırıyorlar! Pes artık

Boşanırken bakın nasıl mal kaçırıyorlar! Pes artık

Boşanan çiftler birbirinden mal kaçırmak için öyle bir yöntem kullanıyor ki okurken pes diyeceksiniz. Çiftler para vermemek mal varlıklarını Bitcoin'e yatırıyor. Bu tür paraların takibi yapılamadığı ve yasal zemini de olmadığı için mahkeme paraya el koyamıyor.

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 15:20 - Güncelleme: 26-03-2018 15:20

Boşanan çiftlerin birbirinden mal kaçırmada kullandıkları son yöntemin Bitcoin gibi kripto paralar olduğu gündem geldi.

Avukat Cevat Kazma, kripto paralar ile ilgili bir düzenleme yapılmaması halinde hak kayıpları ve mağduriyetlerin artabileceğine dikkat çekti.

İngiltere’de bir kişi, malvarlığını boşanacağı eşiyle paylaşmamak için sahip olduğu her şeyi satıp Bitcoin gibi kripto paralara yatırdı.

Bu tür paraların takibi yapılamadığı ve yasal zemini de olmadığı için mahkeme paraya el koyamadı. Avukat Cevat Kazma, düzenleme yapılmaması halinde bu durumun Türkiye’de de hak kayıpları ve mağduriyete yol açabileceğini savundu.

YASAL BİR DÜZENLEME YOK: Avukat Cevat Kazma, kripto paraların henüz emtia ya da bir para birimi olmadığını söyledi. Yasal bir düzenleme olmadığı için de paylaştırılmasının şu aşamada mümkün olamayacağını, bu durumun da mağduriyetlere yol açabileceğini belirtti.

MEVCUT DURUMDA BİTCOİN’İN TESPİTİ ZOR

Bitcoin’in, boşanacak kişilerin mal paylaşımı yapmamak, nafaka vermemek için kullandığı bir yöntem haline geldiğini ifade eden Cevat Kazma, “Mevcut durumda Bitcoin’in tespiti zor. Yasal düzenleme olursa mahkemeler tedbir kararı verip, o paralara el koyabilir” dedi.

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