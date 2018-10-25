Boşandığı karısı hayatını kararttı

Kayseri’de yaşayan 38 yaşındaki Recep Yıldız, 2006 yılında akrabalarının tavsiyesi ile evlendi. Evlendikten 2 sene sonra eşiyle tartışan ve tartışma sonucunda eşinin bıçaklı saldırısına uğrayarak yaralanan Yıldız, bu olaydan sonra evden kaçtı, eşi de hapis cezasına çarptırılarak cezası ertelendi.

Karısının satırlı saldırısına uğradını iddia etti

Akrabalarının araya girmesiyle birlikte eşiyle barışarak eve dönen Recep Yıldız, tartışmaların 2016 yılına kadar devam ettiğini belirterek, boşanma davası açtığını ve bu nedenle eşinin satırlı saldırısına maruz kaldığını söyledi.

Yaşanan olaylar sonrasında evden ayrılan ve 2017 yılında eşinden boşanan Recep Yıldız, boşandığı eşi ve ailesi tarafından sürekli ölümle tehdit edildiğini ileri sürerek, "Tehditlerden korktuğum için hurdacılık işi yapamaz oldum. Nafakasını ödeyebilmek için evdeki eşyaları satmak zorunda kaldım" diyerek yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

Boşandığı eşiyle yeniden evlendi

“2006 yılında bir akrabamızın vesile olmasıyla boşandığım eşimle evlendim. 2 sene kadar evliliğimizde sorun yoktu. 2 seneden sonra işsiz kaldım ve bundan dolayı evde tartışma çıkardı. Tartışmada beni bıçakla bacağımdan yaraladı. Korktuğumdan dolayı adli mercilere şikayetçi oldum ve çıktığı mahkemeden ceza aldı. Bunun için ben 6-7 ay evi terk ettim ve akrabalarımın evinde yaşamaya başladım. Daha sonra akrabalarımızın bir araya gelmesiyle barıştık. Beni bıçakladıktan sonra kendinden soğumaya başladım. Yuvam yıkılmasın diye devam ettim. Ardından suçsuz yere sürekli beni şikayet etti.

Kapıyı açmadı eve almadı

Evden uzaklaştırma kararı verildi, para cezası aldım. Baktım olacak gibi değil, 2016 yılında boşanma davası açtım. Boşanma davası açtım diye bana daha fazla şiddet uygulamaya başladı. Kapıyı açmadı, eve almadı, dışarıda yattım. Bu ispatlı, şahitli bir şeydir. Senetli borçlarım var, onun yüzünden evime icra geldi. Sonra ‘Bana boşanma davası açtın’ diye saldırdı ve satırla boğazıma vurdu. Bundan dolayı ceza mahkemesine çıktı ve para cezası aldı. 3’üncü celsede boşandık. O da boşanmayı kabul etti.

Bu kadına da iftira attı

Boşandıktan sonra Suriyeli bir bayanla evlendim. Bu kadına da iftira attı. Haksız yere cezalar aldırttı. Ne yapacağımızı şaşırdık. ‘Bu kadını sınır dışı ettireceğim, seninle beraber yaşattırmayacağım’ diye tehditler savuruyor. Bu kadına ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. Ben eski eşimden şikayetçiyim. Bir çare bulunsun, beni rahat bırakmıyor. Ailesi ve kendisi beni sürekli ölümle tehdit ediyor. Nafakayı ödemek için evimdeki eşyalarımı sattım. Artık intihar etme durumuna geldim. Hurda topluyorum ama bana bir şey yapacaklar diye çıkamıyorum. Çok çaresiz kaldım. Evimden dışarı çıkmaya korkuyorum. Normalde inşaatta çalışıyorum ama gelip evimi basacak diye ev dışına da çıkamıyorum.”