Boşanacağı iddia edilen Hande Ataizi transeksüel kadın oldu!

Yaptığı her iki televizyon proramı ile hüsrana uğrayan Hande Ataizi'nin eşi Benjamin Harvey'den boşanacağı iddia edilmişti. Bu iddiları daha sonra yalanlayan Hande Ataizi'den herkesi çok şaşırtan bir haber geldi..

Şans iş konusunda Hande Ataizi'nin yüzüne bir türlü gülmüyordu. Önce FOX TV ekranlarındaki televizyon programı ile bir varlık gösteremedi. Programı kısa bir süre sonra yayından kaldırıldı. Ardından evlilik programı yaptı. Ancak zaten kaldırılan bir formatın üzerine gidince yine sonuç hüsran oldu. Hande Ataizi'nin evlendirmek programı dayayından kaldırıldı. Twitter

Facebook

Google Plus

1 11

Geçtiğimiz günlerde Hande Ataizi'nin eşi Benjamin Harvey'den boşanacağı iddia edilmişti. Daha önce 'Her gece aynı adamla yatağa girmek' konulu bir açıklama yapan Hande Ataizi'nin bu açıklaması üzerine bu iddialar gelince herkes buna bağlamıştı. Ancak Hande Ataizi bu iddialara gülüp geçti ve yalanladı. Hande Ataizi hakkında şimdi de bambaşka bir iddia ortaya atıldı. Twitter

Facebook

Google Plus

2 11

İddianın sahibi ise Posta... Oyuncu Hande Ataizi’nin geçen yıl sunuculuğunu yaptığı ‘Sen İste Yeter’ ve ‘Hande Ataizi ile’ adlı programları reyting alamayınca yayından kaldırılmıştı. Artık televizyona sıcak bakmayan Hande Ataizi şansını sinemada deneyecek. Twitter

Facebook

Google Plus

3 11