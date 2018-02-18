Boşanacağı iddia edilen Hande Ataizi transeksüel kadın oldu!

Yaptığı her iki televizyon proramı ile hüsrana uğrayan Hande Ataizi'nin eşi Benjamin Harvey'den boşanacağı iddia edilmişti. Bu iddiları daha sonra yalanlayan Hande Ataizi'den herkesi çok şaşırtan bir haber geldi..

Boşanacağı iddia edilen Hande Ataizi transeksüel kadın oldu!

Şans iş konusunda Hande Ataizi'nin yüzüne bir türlü gülmüyordu. Önce FOX TV ekranlarındaki televizyon programı ile bir varlık gösteremedi. Programı kısa bir süre sonra yayından kaldırıldı. Ardından evlilik programı yaptı. Ancak zaten kaldırılan bir formatın üzerine gidince yine sonuç hüsran oldu. Hande Ataizi'nin evlendirmek programı dayayından kaldırıldı.

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Boşanacağı iddia edilen Hande Ataizi transeksüel kadın oldu!

Geçtiğimiz günlerde Hande Ataizi'nin eşi Benjamin Harvey'den boşanacağı iddia edilmişti. Daha önce 'Her gece aynı adamla yatağa girmek' konulu bir açıklama yapan Hande Ataizi'nin bu açıklaması üzerine bu iddialar gelince herkes buna bağlamıştı. Ancak Hande Ataizi bu iddialara gülüp geçti ve yalanladı. Hande Ataizi hakkında şimdi de bambaşka bir iddia ortaya atıldı.

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Boşanacağı iddia edilen Hande Ataizi transeksüel kadın oldu!

İddianın sahibi ise Posta... Oyuncu Hande Ataizi’nin geçen yıl sunuculuğunu yaptığı ‘Sen İste Yeter’ ve ‘Hande Ataizi ile’ adlı programları reyting alamayınca yayından kaldırılmıştı. Artık televizyona sıcak bakmayan Hande Ataizi şansını sinemada deneyecek.

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Boşanacağı iddia edilen Hande Ataizi transeksüel kadın oldu!

Yönetmenliğini Kutluğ Ataman’ın yaptığı ‘Hilal Feza ve Diğer Gezegenler’ filminin başrolünü Nükhet Duru ve Hakan Karsak ile paylaşacak. Hande Ataizi filmde bir trans kadını canlandıracak. Çekimler salı günü başladı.

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